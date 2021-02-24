政府明知失業率不斷攀升，但財政司司長陳茂波仍以赤字達2,576億元、來年亦達1,016億元（佔本地生產總值3.6%）為由，狠削「回水」及紓困措施金額，包括把薪俸稅、利得稅的寬減上限「減半」至1萬元；數以十萬計領取社會保障金額的人士亦不再獲「雙糧」，只有「半月糧」。去年「回水」1萬元的安排亦不復見，取而代之的是向每名香港永久居民，及新來港人士，分期派發共5,000元的「電子消費券」，期望他們在疫境下「鼓勵及帶動」消費。

民生措施

※向所有合資格的18歲或以上香港永久居民，及新來港人士，分期發放共5,000元的「電子消費券」，料約720萬人受惠，涉額360億元

※寬減2020／21年度100%薪俸稅和個人入息課稅，上限10,000元，較去年的20,000元減半，187萬名納稅人受惠

※寬減2020／21年度100%利得稅，上限2萬元，限額同樣較去年減半，12.8萬間企業受惠

※發放相當於半個月的綜援金額

※向長者生活津貼、傷殘津貼、高齡津貼申領人派發額外半個月金額，較往年派1個月金額減半

※代繳2022年中學文憑試考試費，開支1.5億元

※派發1,000元電費補貼予合資格住宅用戶，逾270萬個住宅用戶受惠

※設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，貸款額上限為申請人在職期間平均每月收入的6倍，上限8萬元

※寬減2021／22年度全年住宅物業差餉，首兩季每戶每季上限1,500元；後兩季每戶每季上限1,000元，涉295萬個住宅物業

※降低在職家庭津貼計劃的工時要求，非單親住戶每月基本工時要求由144小時大減一半，為期一年，但需財委會通過，最早6月起實施

※預留10億元，資助超過3,000幢舊樓維修渠管

本地及海外旅遊

※預留9.3億元提升旅遊資源，其中1.7億用作繼續開展「鹽田梓藝術節」及「城市景昔」等本地文化、古蹟和創意旅遊項目，例如「鹽田梓藝術節」及「城市景昔」等；亦會改善行山徑的設施

※預留7.7億元支持旅發局重振旅遊業的工作，並透露會在跨境旅遊陸續重啓時，推出「Open House Hong Kong」平台，以促銷優惠吸引旅客

※將考慮恢復放寬本地遊旅行團的羣組聚集限制，及與本港有密切經貿關係和疫情相對穩定的地區，商討旅遊氣泡安排

※預留5億元改善郊野公園設施，如增加觀景台、樹頂歷奇和升級露營地點；亦會改善公園的洗手間、燒烤及野餐地點，以及修葺戰時遺跡作開放式博物館

※預留5,500萬元，未來5年就10條熱門郊野公園行山徑推行第二期改善計劃

※向立法會申請撥款，興建東區走廊下的行人板道和西營盤東邊街北海濱公園工程

康樂及體育活動

※加建或改建12個足球場，包括重建元朗大球場

※預留3.18億元推行「提升足球場設施5年計劃」，大幅增加符合國際標準的5人足球場、研究把現有場地擴建為標準11人草地足球場，及加快更新人造草地，涉及康文署轄下超過70個場地

創科及基建

※繼續推動落馬洲河套區的「港深創新及科技園」發展，首批設施料2024年至2027年落成，料提供4,800個職位，每年貢獻香港經濟55億元

※加強5G服務覆蓋，包括供應更多不同頻帶5G頻譜、便利營辦商在政府場所及公共設施安裝基站、協助搬遷大埔衞星測控站等

※未來兩年再向「創新及科技基金」每年注資47.5億元，支持轄下資助計劃及研發實驗室的工作

※再向「科技企業投資基金」及「數碼港投資創業基金」分別注資3.5億元及2億元

※將向立法會申請撥款，重建赤鱲角機場的空郵中心，料最早2027年底前啟用，配合「大灣區郵政業」的發展

文化產業

※向「創意智優計劃」再度注資10億元

※向立法會申請撥款，修繕荃灣公共圖書館、提升大埔文娛中心設施、翻新西灣河文娛中心，工程總額料涉9億元

環保

※電動私家車「一換一」計劃下的首次登記稅最高寬免額會相應提升至28.7萬元

※預留10億元，在政府建築物和基建設施加添小型可再生能源裝置，涉及項目超過80個

※預留1.5億元，免費為社署津助的非政府機構進行能源審核並安裝節能裝置

※增撥10億元給「回收基金」，申請期延長至2027年，提言中小企作業能力及效率，料1,000個企業受惠

教育

※擴展「中學IT創新實驗室」計劃至小學，未來3個學年每間資助小學可獲最多40萬元，設立「奇趣IT識多啲」計劃，以課外活動加強學生對資訊科技的興趣

※推出「傑出創科學人計劃」，支持大學吸引國際知名創科學者和團隊來港，參與創科教研活動

勞工及社福

※擴闊「持續進修基金」範疇，納入網上課程

※建議「防疫抗疫基金」再撥款66億元，設約3萬個合約期不超過12個月的短期職位。

※提供額外1,500個資助長者家居照顧服務名額

※未來數年新增約8,800個安老宿位及約2,800個資助長者日間護理服務名額

※2022／23學年增加到校學前康復服務名額至1萬個

※向奬券基金注資11億元，確保急需的社福服務處所項目如期設立

其他

※增加私家車牌費和首次登記稅，每年牌費加價近30%，首次登記稅則加約10%，即時生效

※要求財庫局和差餉物業估價署檢討差餉制度，包括應否引入累進差餉制，及為自住物業提供恆常寬減

※定期發行綠色債券，未來5年的規模擴大至1,755億元，亦計劃發行「綠色零售債券」

※繼續發行不少於240億元的「銀色債券」，合資格認購年齡及65歲降至60歲；及發行不少於150億元的通脹掛鈎債券（iBond）

※提高中小企融資擔保計劃下的企業最高貸款額至上限600萬元；最長還款期由5年延至8年，「還息不還本」最長18個月

資料來源：財政預算案

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