去年《施政報告》政府預告，下個財政年度或要公務員編制零增長。財政預算案正式公佈下個財政年度將落實公務員編制零增長，所有政策局及部門須壓縮開支，目標是22/23年度經常開支撥款減少1%，可節省約39億元。消息人士表示，政府給予各政策局局長的「財政封套」中，已將開支減少1%，由各局長視乎部門運作，決定如何縮減開支。不過，根據財政預算案資料，消防處下年度仍可增加逾100職位數目。

消防、衞生署仍可增約1%人手

根據財政預算案資料，截至今年3月底政府預計整體公務員編制有約197,744個職位，而明年3月底編制職位輕微減少98個至197,646個。未來一個年度絕大部份政策局或部門的職位編制數目，都維持相若，部份的職位增幅只是單位數字。

不過，並非所有部門都不可增加職位，如消防處也由今年3月底的11,362個職位，增至明年3月底的11,474個，增幅近1%。屬抗疫重點的衞生署，今年3月底有7,044個職位，明年3月底會增至7,120個，增幅約1%。

人工開支佔六成難節省

政府於財政預算案中表示，下個財政年度會落實公務員編制零增長，而各政策局及部門須壓縮開支，目標是22/23年度將經常開支撥款減少1%，預計可節省約39億元。

因人手開支佔政府部門經常開支約60%，壓縮空間有限，所有節省主要來自餘下的40%，包括一般開支及資助金等主要類別，「所有部門須認真檢視，調整優次和提高效率」。

消息人士指，部門須考慮如何節省開支，如行政開支或「燈油火蠟」。對於抗疫重點部門如衞生署是否可開設新職位，消息人士指，抗疫工作如恢復通關後的口岸須增加人手等，相信政府會支持，但整體而言人手不應膨脹。

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