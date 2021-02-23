【本報訊】政府不惜公帑不斷強迫市民做檢測，但檢測屢見失誤。一名曾到葛量洪醫院紓緩病房探病的家屬初步確診，兩日內檢測結果由陰變陽。院方追蹤發現，其病患家人及病格三名病人無戴好口罩，須隔離檢疫。另有一宗檢測不確定的個案，是一名需到醫院洗腎的26歲女病患。

洗腎女檢測結果不確定

一名於土瓜灣上鄉道任文員的女子初步確診，感染源頭不明。她居住筲箕灣東旭苑東曉閣，22日有流鼻水病徵，翌日仍繼續上班。其家人在葛量洪醫院紓緩病房留醫，因探訪而隔日做一次檢測，22日檢測是陰性，但23日再做檢測則呈陽性。

該女子本月21日及22日曾到紓緩病房探病，有出示72小時內陰性檢測結果證明，每次逗留半小時，亦有戴口罩。醫院管理局總行政經理何婉霞表示，院方追蹤後發現，該名家屬及同病格三名病人因自身病況無妥善戴好口罩，須隔離檢疫。

另有一名居住元朗朗屏邨的26歲女子，其檢測結果不確定。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，患者因需要長期洗腎而定期到屯門醫院接受檢測，對上一次為陰性，但今次結果不確定，「似乎一個測試陰性，一個陽性，入咗院都係陰性，但要等最後結果」。

張竹君承認不確定的個案偶有發生，「間唔中有一、兩宗，佢可能做幾個測試，有啲測試可能陰性，有啲CT值可能37至40幾，喺化驗所唔以確定係陰性定陽性，好多時可能再做多一、兩個測試」。由於患者結果仍不確定，除非其家人有病徵，否則會等到患者確診後才送往檢疫。

天后酒樓御名軒一名36歲女知客早前確診，16日檢測，18日已獲准出院，但衞生防護中心翌日才公佈她確診。該個案同樣經該個案經多次覆檢才確診，遭質疑檢測結果不準確。