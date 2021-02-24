前年12月網民連日號召到商場「和你Shop」，引發衝突，多人被捕。同月28日在九龍灣德福廣場被捕的10名青年，被控非法集結等罪，案件今於觀塘裁判法院開審，其中7人未成年。控方證人作供期間，提及自己從網上找到有關活動的資料，控方加以追問詳情；辯方聞言群起反對，指控方事前沒有披露相關資料，對被告造成不公。惟最終裁判官批准繼續提問，指可作為案件的背景資料。

10名被告被控於前年12月28日在德福廣場一期與其他不知名人士參與非法集結。其中7名被告未成年，成年被告則包括20歲男生楊傑朗、22歲運輸工人劉家浩以及19歲侍應林志鑫。

其中楊傑朗及一名16歲男生早前各承認一項襲警罪，控罪指他們當日在德福廣場內地下店舖分別襲擊警署警長50970與警員24804。另一名16歲男生原本亦被控一項襲警罪，控方今申請不提證供起訴，裁判官將控罪撤銷。

德福廣場保安經理朱家培今出庭作供稱，當日商場保安人手比平日多，因怕「有事發生」。他預料「會有唔鍾意遊行嘅人或真係購物嘅人同示威人士鬧交」。朱又表示自己從連登網站和Telegram帖文中，得知當日商場有遊行活動。

控方問及帖文詳情，隨即遭辯方數名代表律師反對，指控方事先並無披露會提及相關帖文，對被告造成不公。惟控方回應指：「帖文係好公開嘅資料，冇伏擊嘅成份。」

代表第三被告的大律師郭憬憲立即反駁謂：「唔只公唔公開，而係公唔公道。」郭指帖文沒有基礎成為證據，「要知帖文真假、咩途徑（發放）、有冇加咩字眼」。

不過，裁判官屈麗雯最終批准控方繼續就帖文提問，以作背景資料參考。

朱續供稱，案發當晚有約100人圍著商場遊行，而商場內購物人士居多，他亦觀察到有店舖下午落閘，但他不知原因。當辯方向他指出當時情況混亂，未能分辨誰是遊行人士時，朱謂：「你都可以咁講。」

另外案件開審前，控方一度指由於沒有片段拍攝到次被告楊傑朗參與非法集結，提出以被告承認的襲警罪內容，證明他有共同目的參與非法集結。辯方反對，指若以襲警作為共同目的，則所有被告理應即時罪名不成立。控方澄清指相關指控只針對第二被告。審訊明續。

【案件編號：KTCC835/20】

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