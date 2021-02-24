政府新一份預算案在教育方面着墨甚少，最大一項是公佈會為參加2022年文憑試考生代繳考試費用，料約4.37萬學生受惠，開支共1.5億元。

另外，去年創科局預留5億元推出「中學IT創新實驗室」，每間中學可在3個學年內申請最多100萬元，安排課程或活動向學生推廣創科、參加比賽等，12月1日起接受申請，已有約100間學校申請款項。政府今年續推上述計劃的小學版本「奇趣IT知多啲」計劃，通過課外活動加強學生對資訊科技的興趣、認識和應用。

2億助小學加強創科教育

消息人士指，全港536間非私立學校的小學可在3年內申請最多40萬元，共涉款逾兩億元，當局評估小學生的活動或不及中學生的複雜，盼可在暑假安排簡介會，最快9月接受申請。

當局又預留約4,000萬元，將本地大學理工科學生於創科行業短期實習先導計劃恆常化。

冀引創科學者 政府、大學及馬會承擔薪金或開支

另外有20億元今年上半年推出「傑出創科學人計劃」，吸引知名創科學者和團隊來港。消息人士指，每名學者可帶4個研究員。當中教育局獲撥款5億，負責支付學者一半工資，名額100個，每人上限每年100萬元；創科局則由創科基金撥款5億元，負責研究人員的薪金，按行情和學歷支薪，學歷月薪學士1.8萬元、碩士2.1萬元、博士3.2萬元；研究團隊其他開支由大學和賽馬會承擔，約涉10億元。

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