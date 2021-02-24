日前，有網民因為不信任政府推出的「安心出行」應用程式，在網絡上發佈自行製作的仿製網頁版應用程式，另一邊廂，經修改的「安心出行」應用程式亦在網絡上廣泛流傳。政府資訊科技總監辦公室於上周六作出回應，指發佈或使用類似程式有可能違法，並已交給警方跟進。

根據現行的《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》，條文並沒有強制市民使用政府推出的「安心出行」程式，只是要求市民在進入指定處所時以手機掃瞄「安心出行」二維碼或登記個人資料。市民寧願使用坊間的仿製「安心出行」程式，也不願下載政府推出的正式版，充份反映政府如何不被市民信任。

從政府資訊辦的回應中，亦可看見政府以法律作為推行政策的工具，而非以法律作為達成政策目標的工具。政府推行政策，理應以達成符合市民利益的政策目標為本。法律賦予政府權力，本意是允許政府具有推行強制措施的權力，以確保政策目標得以妥為達成，市民利益受到保障。按政府一直以來的說法，推行「安心出行」這項政策的目的是希望市民得悉自己曾與武漢肺炎確診者位處同一處所，有較高的確診機會，應盡快進行檢測。然而，「安心出行」這項政策是否成功呢？衞生防護中心傳染病處主任張竹君已指出，從「安心出行」推出至今年2月上旬，政府並未從「安心出行」追蹤到任何武漢肺炎確診個案，充份反映了「安心出行」政策對抗疫的效果成疑。

市民不論是使用政府推出的正版「安心出行」程式，使用網上版的仿製「安心出行」程式，仰或是使用其他用以掃瞄「安心出行」二維碼的開源程式，實際上都沒有違反政府所希望市民通過紀錄自己行蹤得悉自己曾與武漢肺炎確診者位處同一處所的政策目標，僅僅是與政府推出「安心出行」的政策有矛盾而已。政府不檢討自己推出的政策是否符合政策目標，反而將焦點放在市民的應對方式會否有違政府政策，很難令人不認為政府將推行政策當成了鬥爭，將市民視為敵人，以法律作為逼迫市民服膺政府政策的工具。

市民之所以至今仍對香港政府勉強容忍，純粹是因為香港政府直接繼承了港英政府的制度，公務員大體上仍能為市民提供基本的服務。然而，由於政府自反送中運動爆發以來一直民望低下，公務員團隊士氣非常低落，於政府推行公務員宣誓政策後，更出現公務員離職潮：從衞生署、消防處到各專業職系，離職率直線上升。具專業技能和行政能力者，在人才不足的私人求職市場中實際上非常吃香，使公務員離職的誘因上升，政府人才流失的窘況雪上加霜。政府若依然以鬥爭思維推行政策，將會加劇公務員流失的問題，屆時，香港一直行之有效的文官制度將有可能崩潰收場。

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