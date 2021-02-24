今年《財政預算案》已塵埃落定，結果是所有紓困措施的「回水」額大減一半，對本地中產家庭影響尤其深。蔡氏夫婦連同正就讀學前預備班的女兒接受《蘋果》訪問，蔡先生直言，儘管理解當局去年全年因疫情而影響稅收等，但當「要養家之人，殺到埋身就知肉痛」，又斥電子消費券金額少，只能幫補每月車費飯錢，而且限定要用電子形式，不滿做法會限死市民消費的選擇。

寬減利得稅、薪俸稅和個人入息稅上限，由2萬元減剩1萬元。蔡先生指，「咁就自然會畀多咗好多啦」，任職體育管理的他，會因應接受不同工作計劃，而大幅影響獎金收入，當稅項寬減額減剩1萬元時，獎金會被大幅扣減。他預計全年自己要多付1.5萬元，兩夫婦合計則為3萬元。

蔡先生最不滿5,000元的電子消費券計劃，直指當去年每人派發10,000元時，經濟日漸緊縮，自己都不敢增加購買意欲。今年「回水」額減半剩5,000元，他形容只能幫補車費飯錢，或是女兒單月教育開支，不滿金額太少，但他續斥最不滿是當局不以現金直接發放，改由電子形式分期派發，指是限制了市民的消費選擇，料無法幫襯小商戶。

蔡先生育有一女，形容自己都常用私家車。雖然今年牌費大增，但他指，幸與家人分享同一車輛使用，續牌時可以一同分擔多出的數千元。然而，他覺得電動車「一換一」寬免額增至逾28萬會較讓人接受，認為這可增加市民想轉投電動車的動機。

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