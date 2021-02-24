《財政預算案》指環境局將在下月公佈本港首份電動車普及化路線圖，目標2035年或以前停止新登記燃油車等；亦提高「一換一」電動車首次登記稅最高寬免額至28萬7,500元。政府消息人士形容，「一換一」是成功的計劃，指藍圖進一步推展「在家充電」，也會提及的士小巴等商用車輛的充電問題，壓抑私家車增長同時加強電動車的普及。《預算案》預留多10億，為政府建築物等加添可再生能源裝置，消息預計新項目每年可產生600萬度電，節省約740萬元電費開支。

《預算案》指，電動車普及化路線圖報告下月公佈，主要措施包括2035年或之前停止新登記燃油私家車、擴展電動車充電網絡等。政府消息指，本港私家數量增長嚴重，「唔鼓勵買新車」，政策大方向是了壓抑私家車增長，同時迎合全球趨勢，鼓勵使用電動車和其他新能源車，預計加稅及上調「一換一」寬免額後，未來對電動車需求上升。

政府消息：「一換一」寬免額增幅15％屬「大膽」

消息人士說，「一換一」計劃首次登記稅最高寬免額由25萬增至28萬7,500元，增幅為15％，算是「大膽」的做法。消息指有關計劃由2018年開展至去年底，全港共有約7,500輛電動車落地，當中約6,700輛有參與「一換一」，「所以一換一係成功嘅計劃」。

消息又指，政府一向主張電動車「在家充電」，但一直面對屋苑業主立案法團反對和電力不足的問題，電動車藍圖報告將有所著墨，例如為法團提供資助、兩電提供技術等；藍圖也會提及的士小巴等商用車輛的充電問題。消息指，目前全港有3,300個電動車公共充電站，3分1位於政府地方，其餘為商場或公共地方。

預留逾4億資助試用電動小巴及渡輪

《預算案》亦預留8千萬元及3.5億，分別資助線色專線小巴及維港線的渡輪，由2023年起試用電動小巴及渡輪。消息指，試行的小巴路線將以短途至中途為主，亦會檢視該路線的小巴站有無足夠地方安裝「充電弓」，目標揀選40架小巴作試驗，路線未定。消息指，當局正和各大生產商聯絡商討安排，除現時小巴製造商日本豐田外，也有和中國及歐洲公司聯絡，會保持開放態度。

至於維港航線，消息指，共涉7條航線、4間渡輪公司，預計每間營運商可獲資助一隻電動船，並已檢視各碼頭可安裝充電裝置的地方，又稱即使是電動渡輪，相信也可保留像是天星小輪般具特色的外型。

多撥10億為政府建築物等添可再生能源裝置

另外，《預算案》預留多10億，為政府建築物等加添可再生能源裝置。政府消息指，連同早前的撥款，有關工作已獲約30億元撥款，「係反映政府減碳決心」。有關工作由17/18年度開展，至今已完成或正進行逾130個項目，涉款15億元，每年可產生2,100萬度電，相等於節省2,590萬元電費；預計未來的新項目，每年可產生600萬度電，節省約740萬元電費開支。

消息指，計劃主要是安裝太陽能發電系統，其中最大的為渠務署小濠灣污水廠的「光伏系統」，每年可產110萬度電；水務署亦計劃也般船灣淡水湖增設更大的浮動太陽能板。

「回收基金」也獲《預算案》增撥10億。消息指，期望此舉筆撥款可成回收業界的「強心針」，而「回收基金」2015年至今，花費6億元，逾1,000間回收企業受惠，目標提升業界的技術和培訓。

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