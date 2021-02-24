本港旅遊業在疫情下受重創，國安法亦損害香港國際形象或營商環境，財政司司長陳茂波宣佈，會預留逾7億支持旅發局工作，不過，旅遊業界就質疑花7億搞宣傳無必要，希望政府可先用一半支援業界。至於原定於去年11月開始，但「未啟動先爆」的星港「旅遊氣泡」亦即將重啟，當局會與合適地區進行商討及安排。

旅發局短期集中推廣本地消費

陳茂波指，政府會預留7.65億支持旅發局的工作，包括「旅遊．就在香港」、「360 Hong Kong Moments」等推廣計劃，帶動本地氣氛和消費。他指，在跨境旅遊陸續重啟時，將會推出「Open House Hong Kong」平台，以促銷優惠吸引旅客。其餘措施包括投放額外資源改善郊野公園、提升康樂設施、改善海濱等。

旅發局獲再「泵水」7.65億宣傳香港，消息人士指旅發局正因應疫情新常態審視旅客的需求，重塑香港的旅遊形象及制訂適切策略，短期會集中推廣本地消費，當跨境旅遊恢復時，會推出「Open House Hong Kong」平台，類似目前針對港人推出的「賞你遊香港」平台，不過「Open House Hong Kong」優惠針對旅客。

被問到疫情下失業率高企，去年無從啟動跨境旅遊，為何再次向旅發局大額投放7億元？政府消息人士指早前已四度透過抗疫基金支援旅遊業界包括旅巴司機，香港亦要在疫下維持對外曝光率，因此繼續投放資源宣傳香港和維持營商環境。

香港旅遊業外遊領隊及導遊工會主席湯劍生指，疫情下旅遊停航，行內所有領隊都已處於「冇咗份工」的失業狀態，大部份旅行社以停薪留職方式留住員工，但因不是被遣散無法另覓高就，從業員只能找兼職工作幫補生計，他質疑政府豪擲7億元只作宣傳香港是否有必要，「會唔會用一半（資源）幫住從業員先？到時你旅遊好返，冇從業員都係冇用㗎」。

旅發局對政府增撥資源表示歡迎，相信疫情減退後，區內旅遊競爭將前所未有劇烈，故旅發局需要加大推廣，保持香港的競爭力。而旅發局已制訂短至中長期的策略重點，其中短期方面會支持本地旅遊，當跨境旅遊陸續重啟時，將舉行大型推廣吸引旅客；中長期則會全面審視香港旅遊品牌及定位，重塑香港旅遊形象，吸引高端客群。

重啟「旅遊氣泡」 與合適地區商討

香港與新加坡原於去年11月啟動「旅遊氣泡」，惟商務及經濟發展局局長邱騰華同月宣佈，「旅遊氣泡」需延期兩周，12月初再公佈啟航日期。惟於去年12月1日，港府再宣佈兩地的「旅遊氣泡」的啟動日期需延至今年，月底再檢視今年的安排。陳茂波表示，將會重啟「旅遊氣泡」，與合適地區商討及安排。消息指「旅遊氣泡」亦需視乎疫情進展，當局正積極商討。

陳茂波亦有強調香港在大灣區的角色，指政府將會推出大型的海內外宣傳推廣活動，向全球多角度展示香港於大灣區內的高度開放及國際化城市形象，包括金融、創科、文創、旅遊等不同面貌，以及「一國兩制」的優勢，以吸引企業、投資者及人才來港發展。他指，投資推廣署及政府駐外辦事處將會「加大力度」做推廣。

旅遊媒體創辦人批本地旅遊仍無改革傾斜大陸客

預算案提出預留總數達9.34億提升旅遊資源，除旅發局的逾7億撥款外，另有1.69億元用作繼續開展本地文化、古蹟和創意旅遊項目。旅遊媒體創辦人周錦基斥數字遠不達標，直斥當局食古不化，只撥款予「自己友」等通關後一擲千金大肆國際宣傳，惟最終對早有缺憾的本地旅遊架構毫無改變，形容預算案是「政府拎10億嚟燒一次煙花，燒完就乜都無淨」。

周解釋，無論是為旅發局預留的7.65億元，或是用於「繼續開展本地文化」的1.69億元，他都指金額遠不達標。周指預算案演辭中亦寫明，幾類吸引旅客措施都要等關口「陸續重啓時」才用，而他估計撥款7億多予旅發局準備的幾個計劃，按當局一貫做法，都是「adhoc promotion（即興推廣）」計劃，短期吸引旅客到訪，但最終無改革早已傾斜大陸客的本地旅遊業，形容將也是一潭死水。周重申自己參選期間時也提及到，要擲最少100億元予旅遊業，讓它們各自發展創新計劃，才是對業界改革真正有幫助。

旅遊界立法會議員姚思榮指，旅發局獲得的資源充足，應考慮與本地旅遊企業及從業員合作以增加就業機會，讓行業受惠。同時去年疫情旅發局暫停大部份推廣，但其人員編制並無縮減，倡設詳細的關鍵績效指標（KPI）以衡量公帑是否妥善運用。他亦建議兩個即將到期的計劃延長，包括針對本地旅行團的「綠色生活本地遊鼓勵計劃」及針對出入境旅客的「旅行社鼓勵計劃」，支援業界。

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