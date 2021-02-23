【本報訊】港澳辦主任夏寶龍前日表明有逼切性要完善香港選舉制度後，港府昨日即公佈《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，除將區議員納入宣誓範圍，更引入日後用作DQ議員準則的「負面清單」，但當中多項「罪名」定義不清，連政制及內地事務局長曾國衞也無法解釋清楚，但否認是針對民主派。有法律學者形容當中有些用字非明確法律用語，已偏離香港一直沿用的法制。

根據政府公開的負面清單，當中涉及十多項可被視作違誓的「罪名」，除支持「港獨」、違反國安法等較明確外，部份內容並不清楚，例如當中「作出或傾向損害香港特區整體利益的行為 」，但並無解釋何謂「整體利益」；另外如「無差別地反對特區政府提出的議案」，亦無定義何為「無差別」，「以非法手段強迫或威嚇行政長官改變某項政策」，也沒有講清楚「威嚇行政長官」指的是那些行為。

針對泛民宣誓「加料」

另外，政府又建議修訂《宣誓及聲明條例》，訂明若故意作出四項行為，包括拒絕或忽略作出誓言、改動或歪曲該項誓言字句、宣讀與該項誓言字句不一致字句、及看來是作出該項誓言時，以不真誠或不莊重方式行事，均屬拒絕作出誓言，明顯針對以往民主派立會議員宣誓時「加料」，但如何界定如何宣誓屬「不真誠」或「不莊重」，則未有詳細交代。

記者會上多名記者追問曾國衞，指負面清單定義不清，香港人如何遵從？例如「作出或傾向損害香港特區整體利益的行為 」中，甚麼叫「整體利益」？又舉例曾有議員用粗口鬧特首、反對政府重大政策，或者批評政府施政，又算不算損害整體利益。

曾國衞回應時未能直接解釋，只稱不能逐個例子判斷，又相信可以批評特首，但要互相尊重，「粗口似乎唔係互相尊重」，他沒有解釋「整體利益」，只重申字眼「唔難理解」，稱「無差別攬炒」或全心顛覆政權是「好明顯有問題」。

至於「無差別地反對特區政府提出的議案」，他以立會議員有責任審議財政預算案，如無差別地反對預算案，毋須太多討論都明顯知道是不符合香港整體利益的要求；又指政府容許不同政見，但如存心推翻或顛覆政權則「明顯有問題」。被問到宣誓是否新增DQ民主派工具，曾國衞稱「百分百沒有此情況」，並非針對任何政黨，只是為了落實人大就《基本法》104條釋法，履行相關責任，完善機制。

港大法律學院首席講師張達明接受now新聞訪問時形容，當中有些用字不是明確的法律用語，指當中有很強價值判斷，如何謂特別行政區的整體利益，香港整體利益又是由誰判斷？張指若特區政府做了一些行為，覺得符合香港政府整體利益，若因此受司法挑戰，而法官又判政府最後輸，判行政長官越權，這樣又會否被視作不符合或損害特區政府整體利益？他形容這些較虛的政治判斷，是偏離香港一直的法制，即法律要有足夠明確性。

本身是資深大律師兼立法會前議員梁家傑指，修例字眼相當缺乏客觀準繩，十分曖昧、模稜兩可，徹底破壞香港法治精神和制度。他指草案中連作出尚未立法的《基本法》23條涉及的罪行也可成DQ理由，令人費解：「香港連23條都未立法，究竟嗰啲罪行係乜嘢嚟？究竟罪行本質係乜嘢？咁都可以成為DQ嘅可能？」民主黨主席羅健熙稱對「無差別反對政府議案」也成DQ理由感奇怪，「如果有個候選人要求政府喺預算案每人派1.5萬，否則會否決所有議案，咁係咪會違反誓言呢？『無差別』一詞，本身已是唔知點樣定義」。