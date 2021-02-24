前年8月24日觀塘區遊行後，多區發生警⺠衝突。其中兩男一女⻘年被指在黃大仙一帶參與非法集結 ，其中一人另涉藏有雷射筆，三人經審訊後被裁定罪成。其中23歲男被告因有吸食毒品問題，裁判官屈麗雯在索取報告後，今判他入住戒毒所。

被告侍應柯俊瑋（23歲），早前與女學生陳可兒（22歲）及學生梅哲朗（20歲），同被裁定於前年8月24日在黃大仙龍翔道東行線參與非法集結。

辯方今引述被告在還柙期間自撰的求情信，指他「明白縱使好多事自己認為正確，都要按社會秩序行事」，又向法庭承諾會重新做人。

裁判官屈麗雯判刑時則指，雖然被告過往沒有刑事紀錄，但他犯下的非法集結屬嚴重罪行，判監無可避免，最終判被告入住戒毒所。

案中另兩被告早前已判刑，其中女學生陳可兒於自撰求情信中寫道：「我好鍾意香港，因為畀到溫暖我，所以希望同其他香港人守護香港。」裁判官屈麗雯則指，雖然無證據指出各被告有特別行為，但身處集結中已屬支持，破壞香港公共秩序，最終判陳入獄5個月。

至於學生梅哲朗，他被裁定參與非法集結及涉及雷射筆的管有攻擊性武器罪成，早前被判入更生中心。

【案件編號：KTCC77/20】

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