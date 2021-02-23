【本報訊】前年7月九龍區大遊行後，有短髮女因拍攝而遭示威者懷疑是便衣女警，將她包圍並要求刪相刪片。三男女被控非法集結、非法禁錮等罪，包括一名女教師，案件昨續審。辯方指，女教師當時只是擔任「和事佬」角色，希望大事化小；一度推開箝制事主肩膊的手，又勸阻示威者不要扯着女事主的衣領。

事主X昨續在屏風後作供，代表第三被告蘇瑋善（24歲）的大狀盤問X指，蘇當時只是擔任調停角色，當X被示威者扯着衣領時，蘇曾扯示威者的手，又推開另一隻箝制X肩膊的手。

片證曾勸阻示威者

大狀要求翻看現場片段，指蘇看見X的衣領被人大力扯着，曾勸阻對方「你唔好扯住佢件衫先」，最終成功讓對方放手。蘇又勸X謂：「你（件衫）就嚟甩啦，我哋都唔想你咁。」X回應指，蘇曾拉着她的手，除此之外沒任何身體接觸。大狀另質疑，當時示威者指控X搶劫等，但X除了大聲否認是女警外，卻沒否認其他指控。X稱她沒有搶劫，故不認為對方指控的對象是她本人。

控方昨傳召了負責存放證物及將證據交到政府化驗所的偵緝警員陳健雄，陳在辯方盤問下承認，撿取證物沒立即將證物放在證物室，而是鎖在櫃桶，他解釋工作繁複，沒有時間如此做。

三名被告依次為男廚師黃子隆（31歲）、男學生吳睿智（23歲）及蘇瑋善。三人被指非法囚禁女事主X，及參與非法集結。黃另被指非禮X。

案件編號：DCCC893/19