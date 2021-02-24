前年10.1多區發⽣警⺠衝突。有警員在北⾓看⾒一名女⼦⼿持紅酒，在⾏⼈路「徘徊」，截查後在其背囊內搜出⼀⽀雷射筆，最終控以在公眾地⽅管有攻擊性武器罪。案件今日在東區法院裁決，裁判官張志偉指出，即使法庭不接納被告因口渴而買紅酒，但若被告真的要參加示威，手持紅酒會為她帶來不便。法庭認為她並非一定是早前參與示威者，加上搜出雷射筆時其安全裝置呈關閉狀態，這點對被告有利，基於疑點利益歸於被告下，判被告無罪。

被告⾱雅儀（32歲）被指前年10⽉1⽇在北⾓電氣道169號外，攜有⼀個能發出雷射光束的裝置。她於本案獲准保釋，惟她本月4日在元朗駕駛一輛私家車與前方輕型客貨車碰撞後，涉開車將爬上車頭欲阻止她離開的司機載走逾百米，並於飆車兩公里後與巴士碰撞翻車，且疑不顧而去，其後被控危險駕駛等七項罪名，她在該案中不獲保釋。

控方質疑被告缺席女兒百日宴

韋今被押上犯人欄聽取裁決。裁判官張志偉裁決時指，控方指警方當日在北角區掃蕩，有示威者向警方照射雷射光束。其後身穿白衣的被告在涉案地點甫見警員便調頭急步走。警員認為可疑，上前截查，搜出涉案雷射筆，但當時無法開啟。該雷射筆檢驗後證實是3R級別。

被告及其丈夫均有出庭作供，被告透露當日女兒於筲箕灣舉行百日宴，由丈夫帶女兒出席見親友，而她於案發前一日從深圳回港，在重慶大廈的賓館居住，在港負責送貨。當日工作後先回賓館，並相約出席完百日宴的丈夫於銅鑼灣會合。

據兩人的通訊紀錄顯示，兩人相約在銅鑼灣見面。被告指她當日行到天后水星街的惠康買紅酒，其後見到警員追截示威者，因感驚慌而離開，惟被截停。被告解釋，雷射筆可以射出「滿天星」的圖案，可以投射在牆上與女兒玩。被告強調當日沒有使用、亦沒有打算使用該雷射筆。

張官今指，控方質疑被告當日缺席女兒在筲箕灣舉行的百日宴，又執意到風頭火勢的銅鑼灣等候丈夫，認為被告必然是參與示威，其丈夫亦必然知道被告出席示威。控方又指，紅酒不能解渴是人所共知，而被告買了紅酒後又不飲用，認為被告說法一派胡言。

張官卻指，辯方說法值得留意。假如被告真的要參與示威，當日便不會上班；如果被告真的要示威，就不會手持紅酒，因這會令被告跑得慢。再者，當時街上仍有店舖營業，被告出現有合理解釋。

涉案雷射筆需要鎖匙開啟

惟張官同時指出，同意被告說法有不合情理及犯駁之處，例如被告身上有膠樽裝水，就算因口渴購買飲品，亦沒有可能買紅酒。不過，即時法庭不接納被告買紅酒的原因，也不代表能否定她當時手持紅酒的事實。若被告真的要參加示威，手持紅酒會為她帶來不便。

而專家證人接收雷射筆時，其尾部的安全裝置呈關閉狀態，需要鎖匙開啟。張官指，即使只需一個小小的萬字夾便可代替鎖匙打開安全裝置，但安全裝置關閉這點亦是對被告有利。若被告打算用此照射警員，而她當日確有使用，安全裝置就應已保持開啟。

張官續指，被告跟隨被追捕的人士跑，這是招人懷疑的舉動。不過，雖然被告有些證供不為法庭接納，但客觀證據不受影響，並指本案的客觀證據傾向支持被告的案情，例如被告因要等待丈夫而打發時間，並非不合情理，她不一定是參與示威人士。而被告沒有案底，被告的案情並非完全不可信。基於疑點利益歸於被告，裁定被告無罪。

裁決後，控方指警方要求法庭沒收涉案雷射筆。惟張官明言不會沒收，因雷射筆有其合法用途，下令涉案雷射筆及衣物歸還被告。韋因身負另案，繼續還柙。

【案件編號：ESCC1048/20】

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