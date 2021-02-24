國產科興武漢肺炎疫苗昨（23日）已開放予5個優先群組接受預約，但系統首日已「甩轆」，令部份優先群組市民可預約即日名額。負責統籌疫苗接種工作的公務員事務局局長聶德權今早接受港台節目訪問時表示，正改善網上系統，相信未來幾日可開放第3星期預約；1,500間私家診所將於下周中起可提供科興疫苗，市民無需預約。而即將供港的約100萬劑BioNTech疫苗，聶指首批幾十萬劑預計明天到港。

聶德權表示，昨日開始網上預約後，反應非常踴躍，未來兩星期5間接種中心的預約已額滿，有近7萬名市民報名。由於網上預約系統昨日「擺烏龍」，318人成功提早預約，加上有214名獲安排的優先群組人士，昨日共有532人接種科興疫苗；郵局昨亦為2,300名市民網上預約。他續說，今次的網上預約系統較全民檢測試時所使用的複雜，故需再改善，希望未來幾日後能開放第3星期的預約。

1,500私家診所下周中起供應國產科興疫苗

被問到為何預約名額設限，聶德權解釋，政府希望在計劃開始時，在中心運作和流程上做得更穩妥，並強調疫苗供應充足，有信心第二批科興疫苗會適時到港。他相信熟習後可加快接種流程，接種量亦可增加，估計每個中心每日最多可安排約2,500人接種；政府亦會留意有否空間增加疫苗接種中心，提升接種量。

另外，除接種中心外，下星期中開始，私家醫生和診所亦可開始為市民接種，會有超過1,500個診所，政府稍後會將醫生資料、診所地點等上載於專題網頁，市民不需預約。至於診所可獲多少劑疫苗，聶德權則指沒有上限，視乎診所可處理多少，因為需觀察市民接種後情況。

何栢良：社交距離措施暫不宜大放寬

港大感染及傳染病中心總監何栢良接受商台節目訪問時稱，希望長者盡量帶多2名陪同者接種， 加上5個優先接種群組，相信不計算18歲以下人士，本港將有一半人口接種疫苗，預計需2至3個月才完成5個優先群組的接種，呼籲市民盡快接種。

他續說，兩針疫苗需相隔一段時間接種，而接種最後一針後才有完全保護，料5月起才有完全的抗體，故此社交距離措施不應有大轉變，否則疫情會大反彈。他又指，疫苗要有7成人接種才有群體免疫，但由於疫苗不是百分百有效，而且不是全部人接種，預計未來一年都做不到群體免疫。

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