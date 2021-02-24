政府於今個財政年度額外撥出40億元給予衞生署及醫管局作抗疫用途，當中衞生署獲分配的約26.73億元中，有約1.11億元用於推行健康碼及逐步恢復出入境口岸的新服務。消息人士表示，何時恢復通關視乎疫情及疫苗接種情況，恢復通關後口岸需增加人手做檢查等工作，未來疫苗接種紀錄相信會整合於健康碼內。

於第一輪及第二輪防疫基金中，醫管局分別獲得47億元及30億元撥款作抗疫，對於下個財政年度醫管局及衞生署合共只獲40億元抗疫撥款會否太少，消息人士指，撥款是否足夠視乎疫情發展，及接種疫苗進度；若接種疫苗進度良好，可能抗疫開支會較少；若全球疫情轉差，屆時抗疫開支也會不同，故暫時難評論是否足夠。而首兩輪抗疫基金醫管局獲撥的77億元，仍有部份款項未使用。

下個財政年度衞生署26.73億元抗疫撥款中，有約25億元用於各項抗疫措施，另有約1.11億元用於健康碼，有2,700萬元用於抗疫的資訊科技設施，另有800萬元用於用於追蹤接觸者的系統及設備的經常性保養。若計算21/22年度至23/24年度為其三年總額為52.61億元。醫管局的14億元抗疫撥款，用於如購買個人防護裝備及檢測等。

此外政府之前已預留約84億元購買疫苗及用於推行接種，當中約65億元會預算於今個財政年度使用。消息人士指，政府希望市民盡早接種疫苗。

至於以前封區及強制檢測涉及的開支，消息人士指，因封區及強制檢測涉不同部門，暫時未有數據提供。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！