醫管局下個財政年度總撥款達842億元，較今個財政年度增加4.7%即37億元，當中有1.6億元用於挽留人手。下個財政年度將開始醫管局第二個三年周期撥款，消息人士指，22/23及23/24年度醫管局撥款會分別增加39億元及41億元撥款。政府今年第二季向立法會提交修例，引入非本地培訓港人醫生，但政府於今個財政預算案，未有列明會額外向醫管局撥款聘請相關醫生。

醫管局於下個財政年度撥款達824億元，較今年度的修訂預算增加37億元，當中有1.6億元用於挽留人手，包括重聘退休醫生、5年內會有200名副顧問醫生晉升為顧問醫生，及考獲專科資格的註冊護士，會獲額外津貼。

政府將向立法會提出引入非本地培訓港人醫生，不少醫管局前線醫生都認為，政府應有獨立撥款供醫管局聘請非本地培訓港人醫生，以免蠶蝕聘請本地畢業生的資源。不過消息人士表示，聘請非本地培訓港人醫生仍在立法階段，今個財政預算案未提及有額外撥款。醫管局醫護一向短缺，若有需要，可有不同財政資源請人，「唔會無錢請」。

1.56億元用於加強精神科服務

今個財政年度的撥款中，有1.56億元用於加強精神科服務，有5,400萬元用於擴大醫療費用減免範圍，醫管局會增設約300張病床。

下個財政年度是醫管局第二個三年周期撥款，消息人士指，21/22及22/23年度醫管局會分別增加39億及41億元撥款，即按年增加4.7%至5%。

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