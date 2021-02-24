尖沙嘴商場K11 MUSEA餐廳名潮食館疑爆疫，至少6人中招，要強制檢測顧客和員工。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，61歲確診女子（第10912號個案）於2月18日中午12時與同事曾到名潮食館用膳，另至少5名初步確診人士曾於2月19日中午1、2時於該處用膳。她說，該5名初確人士分為3個群組。其中1名於九龍醫院資訊科技部工作的男子，他與3名醫管局文職同事一同於名潮食館用膳。醫院管理局總行政經理何婉霞指，該3名同事須送往檢疫中心。

另一位居住荔枝角泓景臺、尖沙嘴中心工作的人士，與同事於同日在名潮食館午膳，2名同枱食飯同事也列為初步確診個案。張竹君表示，因該公司較多初步確診個案，所以該公司所有同事須送往檢疫中心。

最後一位確診者是居住於大角嘴維港灣7座的62歲退休男士，也與家人於同日到名潮食館用膳。該名男士其後在傳染期內，再分別於2月21日到過奧海城店糖心軒，及23日曾到大角嘴金家樂茶餐廳。

約18職員強檢

張竹君指出，至少5名初步確診人士曾於2月19日中午1、2時於該處用膳為「太過巧合」，「有機會係食肆員工有傳播或者食客。」她提到，該食肆納入「強制檢測」範圍，2月18日後曾經到名潮食館食飯的顧客須接受強制檢測，該食肆現時須暫時停業。她指出，食肆有約18名員工須接受檢測，食肆內須大清洗，如員工的檢測結果為陰性，經大清洗後，該食肆可復業。

被問到18名員工早前因放寬措施而須強制檢測的結果，張竹君表示仍在了解中，不過，即使員工早前檢測結果為陰性，始終病毒有空窗期，所以員工仍須完成現時檢測。

專家斥安心出行無助控疫

至於放寬每枱人數等措施，會否令確診人士增加，張竹君表示，放寬措施至4人一枱，或令更多人有興趣外出用膳。張竹君指出，如有使用安心出行的市民應該會收到通知，稍後與該食肆檢視食客登記表，或向曾到過該食肆的食客的手提電話號碼發送短訊通知。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，事件反映了要求食客使用「安心出行」應用程式，對遏止群組爆發沒有任何幫助，只能事後追蹤；但病毒可以在環境存活一段長時間，很可能已經擴散開去。他強調，政府不應以「安心出行」二維碼或強制紀錄食客行蹤，用作放寬社交距離措施的條件。

感染及傳染病專科醫生林緯遜則稱，用「安心出行」追蹤食客是滯後的工作，但理論上能較快捷地追蹤密切接觸者，難以單憑一次爆發判斷其毫無用處。

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