警隊去年獲政府「大開水喉」，來年度預算亦獲加碼。警隊於2021／22年度的開支預算高達250.63億元，較2020／21年度的修訂預算增加18.03億元；當中機器、設備及工程開支預算大增約1.7倍，至高達8.52億元。編制則維持38,390人，較本年度略減16個職位。至於備受關注的國家安全工作，警隊則未有交代相關開支預算，惟特區政府在本年度帳目撥出80億元「專門款項」，用於支付未來數年關於維護國家安全的開支。

警隊開支預算比去年增18億元

政府今日（24日）公佈新一份《財政預算案》，各政府部門同時交代新一年預算。警務處提交的2021／22年度開支預算高達250.63億元，較2020／21年度的修訂預算增加18億元。

2021／22年度警隊編制為38,390人，較本年度略減16個職位。來年度編制包括38,332個非首長級和74個首長級職位。而據警方資料，截至去年底，警隊有33,002名紀律人員及4,656名文職人員，共37,658人。

部門運作開支方面，來年度警隊的薪金預算達176.25億元，較2020／21年度的修訂預算增加13.55億元。而本年度薪金預算修訂為162.7億元，較原來預算少19億元；但本年度津貼修訂預算卻大增11.09億元，達13.88億元。

裝備開支「使唔晒」 來年預算減仍多於反送中運動時期

至於本年度的部門開支，則因「預太多」而「使唔晒」，當中「專門用途的物料及設備」修訂預算為3.8億元，較原來預算的6.12億元為少；來年度預算則為2.9億元，但仍較正值「反送中運動」期間的2019／20年度為多。本年度「一般部門開支」預算亦由40.60億元修訂為27.66億元，但來年度預算仍高達36.76億元，均比上兩個年度多。

來年度線人費等機密性質的「酬金及特別服務」撥款約1.54億元，較2019至20年度修訂預算的1.42億元略增1,200萬元。

「警隊特別用途車輛」帳目急增至4.14億元

另外，警隊來年度的「機器、設備及工程開支」預算亦大增約1.7倍，高達8.52億元。其中「警隊特別用途車輛」帳目由本年度修訂預算的1.48億元，急增至來年度的4.14億元；「小型機器、車輛及設備」亦由1.32億元，大增至3.12億元；「機器、車輛及設備」亦由3,716萬元大增至1.25億元。

警隊在預算中未有獨立交代涉及國家安全的開支。惟政府在「開支預算摘要」提及，在2020／21年度，撥出80億元「專門款項」，支付關於維護國家安全的開支。

當局在備註中稱，該筆款項為未來數年的開支；又指根據「港版國安法」，經行政長官批准，財政司司長應當從政府一般收入中撥出專門款項支付關於維護國家安全的開支並核准所涉及的人員編制，不受香港現行法律規定限制。

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