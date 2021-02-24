前年11月理大圍城，示威者與警方爆發衝突，有中大男生從理大正門跑出時疑攜有汽油彈，被控管有攻擊性武器罪，案件今日在九龍城裁判法院處理轉介區域法院事宜，惟控方突提出將控罪修訂為管有物品意圖摧毀財產罪，同時加控暴動罪。辯方力挽狂瀾，極力爭取為被告申請擔保，惟裁判官鄭念慈以案件性質嚴重為由拒絕，男生再次還柙。案件押後至下月12日在區域法院提訊。

控方新增暴動罪，指被告張展銘（23歲）於2019年11月18日在理工大學外參與暴動。至於修訂控罪則指他在紅磡暢運道一個巴士站外管有汽油彈及打火機。

被告於前年11月被拘捕，提堂後遭還柙，直至去年1月10日獲高院批准擔保外出。據資料顯示，當時被告獲中大物理系高級講師、經常在無綫節目《學是學非》亮相的湯兆昇博士，以及中大教授林漢明提供人事擔保，最終以現金及人事共5萬元保釋。去年6月，被告從中大物理系畢業後，獲得中大一份合約工作，其後獲裁判官免除兩人的人事擔保，並將每周向警署報到三次減為每周一次。

不過，控方今向法庭提出撤銷被告擔保申請。據了解，辯方指被告願意恢復原本的嚴格擔保條件，而兩名教授亦願意繼續充當擔保人。

雖然被告擔保一年間並無棄保，亦遵守向警署報到等條件，但裁判官鄭念慈認為現實情況已改變，控方加控暴動罪及修訂控罪，性質嚴重，因此撤銷擔保。

【案件編號：KCCC2786/19】

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