前年7⽉28⽇、即721事件後一星期，⽰威者與警⽅在上環爆發激烈衝突，其中23人否認參與暴動等罪，案件今於西九龍裁判法院續審。負責拍攝現場情況的警員當日以近鏡拍攝前線示威者及兩邊街坊的容貌及行為，當中包括有黃之鋒、袁嘉蔚及另一女子，鏡頭留在黃之鋒身上多時。其間拍攝警員一邊拍攝一邊自配旁白稱：「而家鏡頭見到黃之鋒同周庭。」惟庭上片段所見，周庭並無在畫面上出現，拍攝警員疑似認錯人。

控方今日繼續播放警方當日拍攝的片段。時任督察、現已晉升為高級督察的吳智偉在片中認出自己，自言當時身穿防暴裝束，在警方防線中右手手持米高峰，身孭擴音裝置。吳後方有旗手展示橙旗，警方正與數十米外的示威者對峙。

示威者前臂套浮板 官形容「好似古羅馬啲人決鬥咁」

吳指當時由他本人透過擴音器發出多次警告，強調集結是未經批准，示威者會遭受刑事檢控，又指警方留意到有示威者築起防線及手持攻擊性武器，包括鐵通，呼籲眾人立即散去，並要求示威者切勿使用攻擊性武器衝擊警方防線，否則警方別無選擇，需使用適當武力。

他又警告記者與警方防線保持距離，不要在警方防線前工作，以免行動期間有身體碰撞，又指「請你哋維持返警方12點鐘嘅方面視野無阻」、「畀警方望清楚示威者所有嘅行動」。其後，他又向西邊街的市民指，警方見到有示威者手持攻擊性武器，警告警方有機會使用催淚煙，要求群眾為自身安全著想立即離開。其後吳再用英文向在場市民發出警告。

法官陳仲衡問吳，片中看到西邊街兩邊的行人道有不少人，問：「係咪你所指『街坊裝』嘅人？」主控澄清，「街坊裝」是第一證人的說法，吳的說法是「群眾」。法官又問：「你警告所指嘅鐵通，真係鐵通 ？定係尋日所指嘅行山杖？」吳稱如今已不確定當日所指示威者有鐵通之說，是當時透過通訊機收到的資訊、抑或是自己親眼見到。

主控又問吳，片中是否見到有人手持浮板。陳官隨即更正控方，指該人應是將浮板套在前臂 ，形容「好似古羅馬啲人決鬥咁嘅」。

主控稱，片中有人從後巷運出物資，又有人從正街運出一條長條杆狀物體，及後有人在示威者防線後欲搖甩路牌。吳同意從片中看到這些畫面，但當時在現場並無為意。片中又見吳其後警告謂「警方已經觀察到你哋嘅行為，請你哋停止傳送物資去你哋嘅防線」、「已有人拆除鐵欄、倒出鐵枝，請各位市民離開」。

片段亦顯示警員戴上裝備後，現場群眾有些騷動。片段收錄到頻密敲打的聲音，警方隨即舉起黑旗， 驅散示威者防線。示威者掟出雜物，警方隨即近距離向示威者發射催淚彈。

現場有人高呼「警黑合作」 官問聲音從何而來

庭上播放警方拍攝現場情況的片段顯示，警員多次將鏡頭放大，拍攝兩邊街上市民的容貌及行為，當中有人舉起手機向警方拍照，該人拍攝完後，警員就到另一邊拍攝示威者防線。

片段所見，現場不乏外籍人士，旁觀的人站滿西區警署外整條斜路及行人路，有人高呼「警黑合作」，有人和應「證據確鑿」。陳官問吳：「口號係嚟自邊方面嘅人？」吳稱：「我唔敢講，個錄音收到多方面嘅聲音。」當時他亦不肯定此階段的口號由誰傳出，「但之前嘅就一定係示威者傳出」。

鏡頭又移往近鏡拍攝示威者防線前排人群，顯示有人用索帶綁起路障；又有穿著反光背心、頭盔上有「PRESS」字樣的記者，警員亦有近鏡拍攝多個外媒人員。

另外，鏡頭多次近鏡拍攝在場站在一邊觀察的郭家麒，拍下他與人談話的情況。片中亦有黃之鋒、袁嘉蔚及另一女子的面部近鏡，鏡頭留在黃之鋒身上多時。其間拍攝警員邊拍邊旁白稱：「而家鏡頭見到黃之鋒同周庭。」惟庭上片段所見，周庭並沒有在畫面上出現，拍攝警員疑似認錯人。審訊明續。

涉案24名被控參與暴動的被告共有16男8女，他們均被指於前年7⽉28⽇在德輔道西近皇后街與其他⼈參與暴動。其中第十五被告文員莫卓煇（33 歲）另被控⼀項襲擊執⾏職務的警務⼈員，指他在宜必思酒店外襲擊總督察鄧智兆、亦即前警務處處長鄧竟成之⼦。第四被告理髮師徐慶鈞（20 歲）則另被控一項無牌管有無綫電通訊器罪。

其中第17被告簡健煌（24 歲）早前認罪，其餘被告對所有控罪均不認罪。

【案件編號：DCCC871/19】

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