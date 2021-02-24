港澳辦主任夏寶龍前日「下旨」要杜絕「反中亂港」人士從事公職或參選後，港府昨即極速公佈修訂宣誓條例，並列出「正面清單」及「負面清單」評核公職人員，「負面清單」甚至包括「作出或傾向損害香港特區整體利益的行為 」等不清晰定義。港大法律學院首席講師張達明今早接受商台節目時，指今次修例不少條文都不清晰，如商業行為都可以做到「損害香港整體利益」，但當局沒有明確說明範圍，只要政府覺得區議員不符合條例，就可以提出司法程序，當局亦沒有說清楚會採取哪種司法程序。他表示，「負面清單」大部份都不是犯法行為，但卻可以帶來「發假誓」的嚴重後果，最高監禁7年。

4名區議員梁晃維、袁嘉蔚、岑敖暉及鄭達鴻去年參選立法會時被取消資格，政制及內地事務局長曾國衞昨明言通過修例後，即會被DQ。袁嘉蔚今早在電台節目中坦言是預計之中，形容現時有一個明確的「失業時間表」。她不滿自己一直履行區議員職責，但卻因修例而被剝奪議員資格，更有可能被追討津酬，並不合理。問到被DQ後5年內不可參選，袁則說即使5年後，當局都可以各種原因繼續拒絕其參選。

羅健熙指「負面清單」行為空泛模糊

民主黨主席兼南區區議會主席羅健熙在港台節目形容，修例是在參政或有意參政者頭上懸掛的一把刀，批評「負面清單」列出的行為模糊及空泛，例如何謂「作出損害或傾向損害香港整體利益」或「無差別否決議案」留給當局演繹的空間大。

羅指，民主派暫時未有詳細討論會否宣誓，亦難以估計最終會有幾多人被取消資格，但他稱，民主派區議員參選時都曾經簽署聲明及確認書，既然選民投票給區議員，是希望他們在議會為市民做事，除非是政府取消他們資格，否則盡可能繼續堅持。

劉國勳倡設委員會「篤灰」違誓行為

2019年區會中敗選、但目前仍為立法會區議會（一）代表的民建聯劉國勳則在同一節目表示歡迎修例，認為區議員作為公職人員，應要進行宣誓，力撐修例建議屬基本要求，未見不合理之處。至於修例建議由律政司司長就違誓行為提出起訴，劉國勳認為，當局可在修例獲通過後設立委員會，讓市民舉報有人作出的違誓行為。

而律政司司長鄭若驊今早進入立法會會議廳前被問到「愛國者標準」的定義、如何篩選「愛國者」區議員時，僅搖頭未回應；政務司司長張建宗、民政事務局局長徐英偉二人被問到會否為區議員監誓時也封口。

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