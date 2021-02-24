前年7.21元朗白衣人襲擊事件，8名白衣人涉持木棍藤條毆鬥及投擲雜物等，當中不認罪的6人繼續在區域法院受審。法官葉佐文今早仔細詢問控方書面開案陳詞內容，問為何陳詞提及案發前一周7月16日的元朗區公開放映會，直指本案控罪僅涉及7月21日及22日，強調應該剔除與本案無關的案情。控方回應指當日事情是案發背景，惟葉官不同意，謂：「可能嗰日屯門公園有個粵曲晚會有人跳社交舞，或者喺爬蟲館睇蟒蛇呀咁。」葉官更謂：「咁你15號嘅背景又唔寫呀？」

法官葉佐文今早向主控高級助理刑事檢控專員周天行指出，控方書面開案陳詞首兩段已有問題。兩段陳詞提及案發前一周、即7月16日元朗區公開放映會，而控方亦將傳召警員講述當日事件；惟葉官指本案控罪僅涉及7月21日及22日，問周究竟16日事件與本案是否有關。葉官更謂：「我哋唔係好得閒㗎咋……應該有效咁運用寶貴嘅司法資源吖嘛。」

控方承認兩天聚集者並非同一班人

周回應稱，7.16放映會與本案有關，因事件引起之後的相關網上訊息，呼籲參加7月21日元朗區集會。葉官不滿解釋，反問7.16聚集的人是否與7.21聚集人士相同，以及本案被告在7月16日有否角色。控方承認兩天聚集人士並非同一班人，亦沒有指控各被告在16日事件中有角色。提及16日事件，僅為交代本案背景。

葉官不同意，稱7.16當日其實可以有很多背景，「可能嗰日屯門公園有個粵曲晚會有人跳社交舞，或者喺爬蟲館睇蟒蛇呀咁」。葉官更反問控方謂：「咁你15號嘅背景又唔寫呀？」最終葉官直接問控方：「唔要得唔得？」控方最終同意刪除開案陳詞中首兩段有關7月16日放映會的內容，不再將7.21事件歸因於7.16放映會。

官透露抗爭案件已排期至4年後 促控方勿呈交不相關案情

葉官與控方討論期間，強調應該剔除與本案無關的案情，「唔關事就唔使我哋處理啦」。言談間葉官透露，區域法院目前積壓過百宗與社會事件有關的案件尚未開審，排期已伸延至2024年，「已經排咗4年，仲未斷㗎，而家一路落去」，敦促控方提交案情時，需考慮司法機構及法庭能否負荷處理額外的無關事項。

另外，日前部份辯方大律師對於會否爭議被告容貌在一年半間已有改變一事，稱會保留陳詞，惟他們今改口表明不會爭議。代表被告西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛的大狀，昨稱會爭議鄧的容貌有改變，惟今在法官追問下澄清，僅會爭議片段認人證供的比重，不會傳召證人講述鄧的容貌有重大關鍵改變。

法官主動提出讓匿名證人戴帽及戴口罩作供

此外，由於控方所有市民證人均須匿名，法庭今已設置屏風。惟控方指因犯人欄玻璃反光，故匿名證人作供時，會用紙張遮掩犯人欄玻璃，以免被告看見證人。法官葉佐文主動提出可讓證人戴帽及戴口罩，只露出眼睛作供，強調「通常係唔會畀佢哋戴帽」。控辯雙方沒有異議。

6名受審被告依序為運輸公司東主王志榮（55歲）、工程公司東主黃英傑（48歲）、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛（60歲）、「飛天南」吳偉南（57歲）、八鄉鄉事委員會居民代表兼橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲），以及維修技工蔡立基（40歲）。

王志榮、黃英傑、鄧英斌、蔡立基四人被控於7月21日在元朗站參與暴動及蓄意傷人。鄧懷琛與吳偉南二人則被控於7月22日在朗和路及元朗站一帶暴動及串謀蓄意傷人。鄧懷琛另被控於7月22日在型點一期商場及元朗站一帶暴動及蓄意傷人。

而「懵良」林觀良（48歲）及「肥林」林啟明（43歲）則已承認暴動罪，控方不會繼續檢控兩人餘下的蓄意傷人罪，控罪留於法庭存檔。兩人繼續還柙候判。

【案件編號：DCCC888/19、11、734/20】

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