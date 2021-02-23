【本報訊】機場三跑地盤上月尾大爆疫，本月9日起，機管局要求往三跑地盤的工人登船前出示武肺檢測陰性短訊，並於工人手上蓋印核實。但不足半月，有工人指近日登船前碼頭保安再無檢查檢測短訊，只於工友登船後隨機抽查，批評機管局防疫措施兒戲。

登船前除口罩進食

昨晨6時許，記者到荃灣碼頭視察，當時有逾百工人排隊，大部份人戴口罩，當中有人除口罩進食。工友劉先生稱，本月9日起，碼頭南亞裔保安員於工友登船前，會核對其檢測短訊及身份證，再於手背蓋上原子印作識別，其後因原子印被指不衞生，兩日後改為派貼紙。

他續稱，可是上周六起，竟發現碼頭保安只檢視工友的工作證，未再核對檢測短訊和身份證，雖然登船後有工作人員抽查工人的檢測結果，「但合埋眼都唔會叫醒你。」下船後，亦無人如以往般檢查確認，「把關呢個位都做到咁樣，呢件事變得好兒戲囉！」

劉指機管局實行蓋印及貼上貼紙的檢查措施前，工友須定期上載檢測結果予管工，把關尚算嚴密。然而，機管局推行新措施後，劉先生效力的公司吩咐「唔使send上去（公司），因為上船會check」。豈料如今發現上船僅抽樣檢查，相對粗疏，希望機管局回復之前的檢查措施，「因為大家都想繼續可以返工。」

機管局昨晚指，工作人員會每日在船上及工地入口抽樣核證工人的檢測結果證明。另在相隔不多於14天內在碼頭向所有登船的工人檢查是否取得陰性檢測結果證明，同時於碼頭向所有登船的工人隨時突擊檢查，並會繼續留意情況檢視安排。另外機管局下月會為工人提供第二次免費武肺病毒檢測。