武漢肺炎疫情持續，華大基因獲港府欽點推行全民自願病毒檢測，卻於去年遭專門研發及生產基因組測序儀的跨國公司入稟本港高等法院，指華大及其相關公司推出的基因測序試劑套裝侵犯其本港註冊專利。相關臨時禁制令聆訊今在高院進行，原告要求法庭禁止華大一方透過香港轉運涉案試劑套裝予海外舊客戶，認為此舉會侵蝕有關產品的市場價格。惟華大反對，指經香港轉口的涉案試劑佔整體銷量九成，而有關產品早於3年前已獲得專利權並推出市面，故價格早已受影響。

法官陸啟康將正審聆訊定於明年5月後進行，讓各方預備案例等資料，預計審期為12日。原告一度表示準備期太長，但被告一方強調需時索取專家意見。陸官又表示，臨時禁制令將會禁止被告經香港轉運涉案貨品給海外新客戶，至於是否禁止轉給海外舊客戶，則須待聽取雙方陳詞後決定。

根據入稟狀，原告Illumina Cambridge Limited要求法庭宣佈，被告侵犯名為「用作多核苷酸測序的改良核苷酸」的香港標準技術專利。原告亦要求法庭頒下禁制令，禁止被告製造、銷售、進口、貯存、供應及推廣涉及上述專利的多款試劑套裝、撤回任何侵權的宣傳產品、交出將侵權產品，以及向原告交代侵權產品的銷售對象與已獲利益等資料，並且賠償損失。

案件早前作指示聆訊時，被告一方承諾於本案判決前或法庭另行頒令前，不會就涉案測予儀及試劑尋找本地新客戶，只會向現有客戶補充相同型號的測序試劑，但維持原有測序量。而在雙方同意下，被告可開拓海外客源，並可透過香港轉運涉案貨品給海外客戶，但運送途中不會開箱。聆訊下午繼續。

【案件編號：HCIP47/20】

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