【本報訊】解放軍駐港部隊派出三軍儀仗隊官兵到黄竹坑警察學院，向警隊、入境處等各大紀律部隊教授中式步操。懲教署及海關均表明會分階段引入中式步操，懲教署署長胡英明更稱希望學習中式步操，「我想㗎，我想㗎，因為我鍾意學新嘢」。

懲教署長稱想學

本港五大紀律部隊目前仍沿用英式步操，相關紀律部隊首長均表明有派員參與，惟沒有明確表示會否全面轉用中式步操。懲教署署長胡英明表示，懲教署有派員參與警察學院的中式步操訓練，早前曾邀請解放軍教官教導懲教署人員有關中式步操。署方將會分階段引入中式步操，強調已部署一段時間，儀仗隊將會加入中式步操。他聲稱，相關做法是跟隨入境處，視乎表演效果，才決定會否全面轉用中式步操。記者問他會否學習中式步操，他說：「我想㗎，我想㗎，因為我鍾意學新嘢」。

警隊未打算更改

警務處處長鄧炳強稱，現階段沒有何計劃更改現有英式步操做法，惟會與時並進，適時檢討現時做法。入境處處長區嘉宏則表示，入境處自1999年開始，結業步操已有中式步操的表演項目，以往不時派員學習中式步操，「呢個唔係一個新事物」入境處亦有派員到警察學院參與中式步操訓練，包括部份教官、學員。

海關關長鄧以海亦說，海關有派員到警察學院參與中式步操訓練，並計劃逐步引入中式步操於海關人員的表演環節，「有多元化啲表演項目，令到不同群眾感受不同步操（表演）」。海關會否全面轉用中式步操？他說會分階段引入中式步操，但仍會繼續保留現有步操方式。