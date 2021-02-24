政府因為出現2,576億元財赤，所以即使失業率升至7%的17年高位，仍堅拒「回水」，甚至狠削紓困措施金額。財政司司長陳茂波聲言，希望市民諒解；但經濟學者、中文大學會計學院高級講師李兆波指出，政府耗費逾800億元公帑大搞「保就業」計劃，結果是更多「打工仔」失業；政府卻因此縮減援助規模，更增加私家車牌費、股票印花稅，猶如要香港市民為政府失策「埋單」，他更擔心失業率會因此再上升。

財赤為由 紓困措施縮水

財政預算案雖號稱有逾1,200億元的「逆周期措施」，但用於民生紓困的措施，包括派消費券、寬減稅項和差餉、社會保障金額出多「半月糧」、電費補貼、資助舊樓維修渠管，及供失業人士申請的100%擔保貸款等，合計只有約815億元。去年的寬免措施超過千億元，單是全民「回水」1萬元，已涉款約710億元。

但與去年不同，今次「財爺」更選擇在逆境「加辣」，向車主增徵30%私家車牌費、全港股民增徵0.03%股票印花稅。

學者：抗疫使大咗搵人填氹

李兆波認為，今年經濟環境比去年更差、更多人失業，但反而削減紓困規模，不符合一般邏輯思維。他指出，財赤的主因是去年豪花逾800億元的「保就業」計劃，但由最新失業率升至7%，及預算案的收入及開支分佈可見，政府狂擲公帑補貼僱主，成效非常差、幾乎徒勞無功，「抗疫使大咗，冇為第四波疫情做最齊全嘅準備，所以要搵人填氹」。他又指，增收牌費及股票印花稅，予人感覺要車主及全港股民，為政府抗疫不力「埋單」。

李兆波強調，失業率高但削減紓困金額，擔心救不起經濟下行格局，零售、旅遊業等難以見到曙光，政府變相打爛更多「打工仔」飯碗，擔心失業率隨時升至7.5%。

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