前年7月7日網民發起九龍區大遊行，一名女子在旺角遭群眾懷疑是拍攝在場人士的便衣女警，遭包圍及要求刪除影片。事後三名男女分別被控非法集結、非法禁錮及非禮等罪，案件今於區域法院續審。其中一名時為學生的男被告今自辯指，當時只是打算分隔市民與女事主，以便保護市民。法官練錦鴻聞言反問：「佢前面冇人㗎喎！你分隔啲咩呢？」當控方問男生是否「人云亦云」仿效示威者行為時，練官嗤笑謂：「佢未必識人云亦云呢嗰字㗎。」

三名被告依次為男廚師黃子隆（31歲）、男學生吳睿哲（23歲）及女教師蘇瑋善（26歲）。他們同被指於2019年7月7日在旺角山東街與西洋菜南街交界非法囚禁女事主X，並於同日同地與其他不知名人士參與非法集結。黃子隆另被指事發時非禮X。

官：佢前面冇人㗎喎！你分隔啲咩呢？

現職註冊社工的次被告吳睿哲供稱，案發當晚10時許，他離開女友位於大角咀的居所，欲前往旺角東站乘搭港鐵回家。他途經案發地點時，看見事主X正蹲在地上，被人包圍，更以手掩面。他聽見有人稱呼X為「madam」，又指控她打人。吳希望事主可澄清其身份，故詢問對方謂：「委任證呢？」

現場片段顯示，吳站於X身旁並舉高雙手。他今解釋如此是為免與女事主X有不必要的身體接觸。吳承認曾高呼「人鏈」及「圍住」，是因他不希望有人捉著事主，故欲以人鏈方式取代；至於高呼「圍住」則是希望分隔事主與其他市民，並保護市民。

控方盤問時翻看現場片段，指X身旁便是吳，市民則站在較後位置，根本毋須分隔雙方。練官協助控方提問，問吳：「佢前面冇人㗎喎！你分隔啲咩呢？」惟吳尚未回答，練官已催促謂：「你答我問題好冇呀！答！」吳問練官可否重複問題，練官不耐煩表示：「我唔問喇！」

控方指吳高舉雙手「頂住」X，是意圖圍著X，不讓她離開。吳解釋，當時欲引起X的注意並與其交流。練官聞言反問：「你覺得你有權同陌生女子交流同引起佢注意力？」吳稱沒有。控方續問吳是否「人云亦云」，仿效示威者的行為；練官聞言嗤笑謂：「佢未必識人云亦云呢嗰字㗎。」

法官要求辯方回應是否有權要求休班警員出示委任證

庭上繼續播放現場片段，可見吳曾大聲質問X：「你啲夥計好X鍾意除口罩個喎！你揞乜X嘢面呀！」控方問吳是否同意其用語極具侮辱性，吳解釋指X神情閃縮，又刻意遮住容貌避開鏡頭，故才詢問對方。練官此時再次插嘴謂：「我唔明個logic ，你有權影佢個樣咩？」吳承認沒有，但指聽到X被指控打人。

吳於辯方覆問下補充，由於X被指控打人，故希望可透過對話解決事件。練官要求吳的代表律師於陳詞時回應，究竟市民是否有權要求並非當值的警員出示委任證。

第三被告蘇瑋善則供稱，她是一所女校的老師。當日她曾參與合法遊行，其間戴上口罩，以防容貌被媒體拍攝，引起學生及家長不滿並向校方投訴。

當晚她前往朗豪坊旁的小巴站乘車回家，其間看到地上佈滿雨傘，遂收集了較新的雨傘，並將其中一把黑色縮骨遮放進背包。經過案發地點時，她看見有人指著置身於人群中的X大喊：「搶嘢呀！」她見狀遂走進人群中察看。

辯方大狀馬維騉今於庭上以「Jessica 」稱呼蘇，惟遭練官阻止，練官並謂：「用第三被告。我哋唔好咁親熱啦好冇？」審訊明續。

【案件編號：DCCC893/19】

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