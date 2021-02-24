立法會秘書處今日宣佈，立法會行管會通過去年被指「奪權」對付民主派的法律顧問馮秀娟續任兩年。馮秀娟原計劃今年退休，但行管會指，參考現行政策，並因應運作上的需要、接任計劃及招聘情況，決定續任馮秀娟。法律顧問一職月薪高達25萬元，配以現金津貼2.6萬，即每月共有27.7萬元，年薪達332萬元，完約後會有約滿酬金。

馮秀娟去年中被指配合建制派及保安「奪權」，拉當時主持內務委員會主席選舉的公民黨郭榮鏗落馬。事緣郭榮鏗一直捧着立法會法律顧問最初的法律意見，以證明自己有權主持內會主席選舉環節，該份意見表明一日未選出主席，內會不能處理其他事務，但馮秀娟最後跪低，指李慧琼在內會「唔正常」情況下可召開會議「解決問題」。

馮秀娟為民主派所不齒，不接受延任及總辭的民主在離開立法會前夕，表明不會感謝馮秀娟、秘書長陳維安及立法會保安。

馮秀娟1996年6月加入立法會秘書處，先後出任助理法律顧問及高級助理法律顧問，並於2015年6月晉升為法律顧問。立法會秘書處亦指，行管會曾委聘一間獵頭公司，就法律顧問一職進行內部暨公開招聘工作，以填補因馮今年退休而出現的空缺，但最終也續聘馮。

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