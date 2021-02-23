【本報訊】過去立法會議員及公職人員宣誓，未有統一講明由哪些人負責監誓，但今次有關宣誓條例講明日後所有宣誓劃一由特首監誓，若有議員在宣誓後違反誓言，則由律政司司長提出法律程序處理。有學者擔心，日後特首地位將超然於法官；有民主派憂政府更易用違誓DQ手段打壓民主派議員。

根據有關修例，日後法官、各級司法人員、區議員、立法會議員及行會成員，統一由特首監誓，特首也可授權安排認為合適的人代為監誓，初步構思立會議員由政務司司長監誓，區議員由民政事務局長負責。

學者：確立特首地位超然於法官

至於有關議員宣誓後違反誓言處理機制，草案建議由律政司司長提出法律程序，其間議員要自動暫停職務，直至法庭有裁決，而修例設有越級上訴機制，若任何一方不服原訴，可直接向終院提出上訴。

對於外界關注違誓有否刑事責任，政制及內地事務局長曾國衞指，現時刑事罪行已涵蓋作虛假宣誓懲處，將來修例後亦會納入，違誓需承擔法律責任。而被DQ者薪酬安排，他指立會議員及區議員分別由立法會及民政局因應情況作出安排。今次修例未將特首選委納入宣誓，曾指政府正積極研究下一階段宣誓安排，當中包括選委會。

民主派擔憂，日後由監誓、到決定是否違誓、以及提出訴訟，完全由政府包辦，「以後邊個議員唔聽話，政府隨時可以用佢違誓對付」。港大法律學院首席講師張達明接受now新聞訪問指，過往法例沒指名行政長官或其授權人要為各級法院法官監誓，質疑今次修例變相是想確立行政長官超然於法官的地位。

另有法律界人士表示，今次修例連同國安法等，都是為當權者賦予更大權力，其中讓律政司長負責提出法律程序，固然是令其有更多權力；對於有別以往在履職後半年內提訴，改為司長可不受時限提訴，即制度確定性會減低，令當選人整個任期都隨時被挑戰，反映立法會角度更重要是加強維護制度。