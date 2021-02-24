新一份財務預算案今日出爐，全民期待的「回水」落空，變成以電子消費券代替。財政司司長陳茂波表示，計劃向所有合資格的18歲或以上人士，分期派發合共5,000元的電子消費券，惠及約720萬人，涉及約360億元儲備。據悉，消費券會涵蓋零售、餐飲等行業，使用期限只有一個月。政府暫未有推出的時間表，籌備時間料比派錢更長，但或不會只跟單一承辦商合作。

財政司司長陳茂波今宣讀新一份財政預算案，宣佈將會向每名合資格的18歲以上香港永久居民及新來港者發放電子消費券，分期發放總額5,000元的電子消費券，鼓勵及帶動本地消費。陳茂波指，預計措施可惠及約720萬人，涉及約360億元財政承擔。不過，他未有公佈電子消費券的詳情，僅指政府會物色合適的儲值支付工具營辦商協助進行計劃，並會盡快公佈計劃細節。

據悉，零售、餐飲等行業亦可使用消費券，惟使用期限只有一個月。不過，執行細節仍在研究，暫未有推出的時間表，惟料比籌備派錢的時間更長。政府將會考慮支付工具的普及性、方便程式及所需籌備時間，亦目前或不會只跟單一承辦商合作。陳茂波於上一份財政預算案、即去年2月宣佈「回水」，惟最快於同年7月，市民才陸續收到一萬元。假如是次消費券籌備時間更長，意味或至少要半年後才會推出。

台灣為應對疫情去年7月宣佈推出「振興三倍券」

翻查資料，不同地方務求促進消費，均曾發放電子消費券，包括台灣及澳門。早於全球金融海嘯後，台灣於2009年已開始發放給全國人民的消費專用券。因應武漢肺炎疫情衝擊全球經濟，台灣行政院長蘇貞昌於去年7月宣佈推出「振興三倍券」刺激經濟，每人可支付新台幣1,000元換3,000元振興券，使用時間至12月底。

發放方式方面，台灣共提供4種方式，包括紙本券、電子支付，包括台灣pay、Line Pay、街口支付、電子票證如悠遊卡、一卡通，以及信用卡支付4種方式。所有具中華民國國籍的國民、取得居留許可的外籍或陸籍配偶都可獲發放消費券，甚至連於12月底前出生的初生嬰兒亦可領取。低收入市民更可不用繳付1,000元，便可獲政府直接撥錢入帳戶。

台灣「振興三倍券」使用範圍亦相當廣泛，除了實體店舖、餐飲外，連夜市、傳統市場、藝文活動、旅遊住宿、高鐵與台鐵等亦可使用，亦可用於旅遊網站購買旅票、看線上表演、展覽等。不過，繳稅、繳付罰款、煙品、保單、股票等等，則不可使用消費券。

澳門亦因應疫情推出「消費補貼計劃」，政府經濟財政司司長李偉農於去年2月公佈詳情，宣佈向澳門居民每人發放價值澳門幣3,000元的電子消費券，可在餐飲、零售、生活百貨等行業消費，限期為3個月。

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