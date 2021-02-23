【本報訊】年輕街頭歌手馬賦馳（Oliver Ma）去年7月在中環演唱《願榮光歸香港》英文版，遭票控以樂器及揚聲器造成噪音煩擾，案件昨裁決。裁判官指聲稱因噪音導致無法專注工作「睇唔到邊啲地方污糟」的清潔工，說法誇張失實，他跟警員的供詞亦有矛盾，最終裁定馬的罪名不成立。馬賦馳在庭外直言：「這件事根本與聲量無關，而是濫權。」

中菲混血的馬賦馳在庭外用英文表示，過去曾多次在街頭表演時遭截查，更曾被警方以阻差辦公罪拘捕。他坦言未必會再重返街頭演唱，「警方可能會用瑣碎的理由再拘捕我」。他透露可能會將表演平台轉到網上，但會繼續捍衞表演自由，對抗不公的法律。

兩項傳票控罪指，有人告發被告馬賦馳（21歲）於去年7月8日中午12時正至12時50分間，在皇后大道中近戲院里彈奏結他而發出噪音，及以揚聲器放大聲量，對楊宇球而言是其煩擾的根源。

官指清潔工供詞誇張

暫委裁判官曾慶東裁決時強調，本案控罪有時間性，重點在於控罪所指的50分鐘其間被告是否有發出噪音。曾官指警員作供簡單直接可信，片段亦顯示被告表演時發出的聲浪巨大，足蓋過皇后大道中的行車聲。

但有關清潔工楊宇球的證供，曾官認為楊與警員的供詞存在不可相容的矛盾。楊供稱中午12時聽見噪音，到樓下觀察，發現被告持吉他唱歌，過程約半小時，中間未曾間斷。惟警員首次巡查卻是在12時27分至12時37分間，警員並無聽見噪音，只見有人調校結他。呈堂片段則是警員第二次巡查時，即下午約1時開始拍攝，並非控罪所指的時段。此外，楊供稱受噪音滋擾，未能專注工作，曾官指他回答時態度猶豫，缺乏具體感受，誇張失實，故不接納其證供。

曾官補充指，即使表演完畢有人拍掌，也不代表被告發出的聲音是合理的人所能容忍；但由於法庭無法從兩位控方證人的證詞中得出事實裁定，推論被告在控罪所指的時段曾發出噪音，故裁定罪名不成立。

案件編號：ESS17255、ESS17256/20