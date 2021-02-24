政府在《財政預算案》中透露，現時在覓地工作方面進展理想，如在發展棕地方面，在新發展區及其他規劃中的政府或私人發展項目內，有逾860公頃新界棕地可發展做房屋或其他用途；至於明日大嶼項目，當局正就工程研究招標，投標反應踴躍，期望盡快展開為期42個月的項目研究，預計最快於明年下半年進行首次公眾諮詢工作。

建造工程總額將增至每年3,000億元

《財政預算案》中並沒有篇幅提及明日大嶼項目，不過，政府消息人士表示，項目涉及的1,000公頃交椅洲填海工程研究，在獲得立法會撥款5.5億元後，現正進行招標工作，預計6年六月可批出顧問合約，初步投標反應踴躍，當局有收到約10分以下標書，期望能盡快展開為期42個月的研究。消息指出，政府在研究期間會進行兩次公眾諮詢，首次預計最快在明年下半年進行。至於餘下700公頃填海，消息指目前仍未有時間表。

至於項目如何融資，政府消息人士指，有關研究將包括融資考慮，並需聘用財務專家就項目提供意見。被問到現時財赤下，為何仍花巨額進行填海工程，消息稱，政府未來數年仍然會繼續投資基建，基本工程開支未來數年將超過每年1,000億元，建造業的工程總額亦將增至每年約3,000億元，已創造超過30萬個就業機會，而現時建造業失業率仍然高企，明日大嶼工程將在未來持續提供相關就業機會。

至於土地共享先導計劃，預算案中亦沒有篇幅提及，政府消息指，計劃至今仍未有正式申請。

新界棕地公營房屋預計提早2026年入伙

至於棕地使用方面，當局稱已有860公頃新界棕地可發展做房屋或其他用途，當中四分之三位處新發展區，包括古洞北／粉嶺北新發展區，各區首批公營房屋預計可早一年在2026年入伙，至於洪水橋／厦村新發展區首批工程涉及的12公頃私人土地已收回，正進行平整工作。至於當局早前劃出八組中棕地研究發展公營房屋，消息稱，當局正就餘下棕地群檢視其發展潛力，期望盡快可作進一步公佈。

另外，政府亦正與港鐵發展小蠔灣車廠用地，目標於2030年前後提供首批約6,000個公私營房屋單位，項目合共可提供2萬個單位。

就一地多用方面，政府計劃今年稍後就兩個一地多用項目諮詢地區，分別為重建屯門診所，初步將作醫療及安老用途；至於沙田山尾街社區設施聯用大樓重建後，預計將作文康設施用途。政府亦正檢視食藥40幅有亂用潛力的「政府、機構或社區」用地，期望今年內提出具體建議，包括發展多用途公共設施大樓。

未來5年公營房屋建屋量達10.14萬單位

房屋供應方面，政府已未覓得未來10年興建31.6萬個公營房屋單位的土地，在20／21年度起計5年內，公營房屋總建屋量達10.14萬個單位，當中包括逾7萬個公屋及綠置居單位和3萬個資助房屋單位。當局預計單位數量有望透過重建房委會工廠大廈而增加。政府消息指，當局正研究6幢房委會工廈的發展潛力，當中3幢預計可作住宅發展，期望今年上半年完成研究。

就過渡性房屋方面，政府繼早前50億元資助後，今年將再注資33億元。當局已覓得可在2023年底前提供1.4萬個過渡性房屋單位的土地，已有1,100個單位入伙，9,800個單位項目已啟動。政府擬讓非政府組織租用酒店和賓館作過渡性房屋，消息指，詳情有待研究，期望可盡快公佈細節。

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