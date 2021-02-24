新一份《財政預算案》今日公佈，各紀律部隊部門開支預算同時曝光。其中保安局於來年度總開支預算為12.13億元，較本年度修訂預算大增35.73%，局方又增加6個非首長級職位至231個，增幅主要涉出入境管制；首長級職位則維持16個。此外，疫情郊遊人數增加，飛行服務隊（GFS）出動直升機救援的時數大增近倍至去年的1,107小時，拯救人數亦由430人倍增至990人。

消防總開支預算逾79億 設備預算1.4億

消防處於2021/22年度總開支預算則為79.07億元，較本年度修訂預算增7.75%。處方將新增111個非首長級職位至11,454個，同時增加1個首長級職位至20個。消防處指，新增職位包括115個消防職位、19個救護職位、14個調派及通訊組職位、13個文職及技術支援職位；另49個現有職位將會被刪除。

消防處的機器、車輛及設備預算為1.4億元，並計劃為落馬洲河套地區擬建之消防局暨救護站購置4架新車輛，包括旋轉台鋼梯車、危害物質處理車、洗消車和流動指揮車，每輛預算由1,004萬至1,570萬元不等。而「小型機器、車輛及設備」獲撥款4.27億元，「市鎮救護車」亦獲撥款2.17億元。消防處指，來年度會檢討有關消防裝置的法律條文 ，以推廣於建築物內安裝獨立火警偵測器。

「遣送回國費用」大增284萬 入境處指與疫情有關

入境處的開支預算為67億元，較本年度修訂預算增9.27%。處方亦會增加15個非首長級職位，主要增幅來自個人證件範疇。入境處亦計劃更換3艘處方船隻，每艘預算2,198萬元，將連同《2021年撥款條例草案》提交立法會。

入境處又提到，來年度用於遣返非法入境者等的「遣送回國費用」為726.3萬元，較本年度修訂預算大增284.3萬元，但仍較2019/20年度的774.2萬元為少。入境處解釋，因疫情期間相關費用上升，預計疫情緩和後遣送工作回復至正常水平，以至預計機票價格上升所致。

懲教開支料47億 監獄每日在囚人數7,352人

懲教署來年度總開支預算為47.02億元，較本年度修訂預算略增4.87%，編制維持7,2871人。署方亦提出，在小欖精神病治療中心裝置電鎖保安系統、為石壁監獄更換及提升閉路電視系統，以及為勵敬懲教所更換及提升閉路電視系統，分別涉款1.37億元、1.20億元和5,449萬元。

懲教署又透露，去年懲教設施的收容率為62%，較前年的69%略減。當中監獄內每日在囚人數為7,352人，收容率為77.7%；教導所/勞教中心/更生中心則有385人，收容率為22.3%。

海關的總開支預算則為53.99億元，較本年度修訂預算增12.72%，非首長級職位將減少2個，來年度部門編制為7,864人。

前年55次飛行涉「反送中」執法

政府飛行服務隊的總開支預算則為6.54億元，較本年度修訂預算增加8,630萬元，增幅達15.2%。飛行服務隊解釋，因模擬飛行訓練器所需的現金流量增加；海外訓練因疫情而暫停和取消，亦令訓練費用增加等。部門又新增5個非首長級職位至356個，首長級職位維持5個。

政府飛行服務隊披露，去年定翼機和直升機的總飛行時數分別為1,869小時和6,120小時，較前年的1,291小時和5,434小時略為增加。其中直升機涉救援的飛行時數由2019年的615小時大增至去年的1,107小時，飛行次數由559次增至1,009次，拯救人數亦由430人倍增至990人，政府飛行服務隊估計或因疫情下郊遊人數增加所致。

至於前年正值「反送中期間」，政府飛行服務隊涉執法行動的飛行次數多達55次，時數共84小時；去年相關飛行次數則減至7次，時數亦只有13小時。

廉政公署於2021年至22年度總開支預算則為12.43億元，較本年度修訂預算略減0.18%，部門編制維持1542人，包括1525個非首長級和17個首長級職位。機密性質酬金及特別服務撥款則維持1,590萬元。

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