政府推出電子消費券，中國大陸亦曾提出從市民的商業活動，計算出每個市民的「社會信用評分」，電子消費券或引起「另類監控」疑雲。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，相信政府為免有市民重複登記，必定以實名制做登記，建議市民假如擔心政府「反向追蹤」自己的消費模式或有其他私隱隱憂，可選用一個自己較常用的繳費方法，或考慮將消費券用在哪一類型的產品。

早於2014年，中國國務院的《社會信用體系建制規劃綱要》已提出，至2020年要從市民日常的行政事務、商業活動、社會行為、司法行為中得出數據，計算出每個市民的「社會信用評分」，電子支付或是其中的監控「幫兇」之一。政府推出電子消費券，令市民擔心自己的消費行為會否受到監視，被當局收集消費模式，甚至得知日常行蹤。

方保僑：用你比較信嘅支付方法

方保僑指，據他所知，由於有意見指去年派錢並未做到振興經濟之效，部份市民或用作儲蓄，因此本年度變成推出電子消費券，「你睇吓澳門啲人直情係排隊買嘢」，但坦言無可避免衍生私隱問題，「其實除非你從來都唔用實名登記嘅支付工具，否則就一定會有啲咁嘅問題」。

他指，由於計劃中每名市民只可領取一次消費券，為免重複登記，相信政府必定要求以實名制做登記，如電話號碼、身份證號碼等資料，「唔通可以拎10張八達通去fake（欺騙）個system（系統）？咁係無可能㗎嘛！」

方保僑續指，市民可選取一個比較常用的支付方法，「睇吓個方法係咪自己平時都用緊，如果你平日已經用緊嚟買嘢，搭車都會用，其實都唔爭在」。如部份屋苑須以八達通進出，連乘升降機都需要拍卡，「因為而家已經有太多scenario（情境）要用到八達通，咁反正你都有，用一個你比較信得多啲嘅」。

他建議，假如市民非常擔心政府會「反向追蹤」，或有其他私隱隱憂，「例如驚睇到你去幫襯『黃店』呀咁，咁你就可能考慮嗰5,000蚊係消費啲乜嘢，或者我寧願唔要呢5,000蚊消費券，我都唔想登記」。

海外網站及商戶不能受惠

政府消息人士指，每人5,000元的電子消費券針對振興本地消費，幫助本地商戶，故海外網站、海外商戶不能受惠，政府會與承辦商討論技術做法，而政府希望市民「使凸」，以帶來多於360億元的效益。政府希望暑假能登記，市民何時可「使錢」仍未能講實。

政府消息指，過去一段長時間不在香港的人士，即已長期移民離港的人士將不會獲發消費券，當局會與入境處商討做法，暫未能透露實際離港時間的門檻。

消息又指，政府去年想盡快派錢，故以現金派錢，加上不想市民「袋住唔使」，而去年政府已聽到消費券的建議聲音，故一直在研究中。

消息指，現時本港共有18個儲值支付工具營辦商，政府只會與數個營辦商合作推出電子消費券，但會盡量令市民「有得揀」，不會多至10多間，選取營辦商時會考慮其普及和方便程度，但消息特別指出八達通方面，政府會要求對方提供優惠，替商戶「裝機」，令小商戶也可受惠。

政府消息估計，消費券可為經濟帶來0.7%的提振作用，而預算案整體對經濟提振作用為2%。

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