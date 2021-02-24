港府自去年「港版國安法」實施後，多次提出要加強國家安全教育工作，有關部門的預計開支隨即上升。新一份《財政預算案》披露，教育局預計新財政年度用於教師培訓及課程發展處的開支，均比上個財政年度的修訂預算增加約4,000萬。而包含國安教育及師訓的「其他教育服務及資助」，新財政年度的預計開支更逾13億元，較上個財政年度的修訂預算大增逾3.5億元。

新一份《財政預算案》中，港府預算教育局今年的開支約為761億元，中學教育開支一如以往為局方最大開支綱領，2021/22財政年度預算開支約為311億元，較2020/21財政年度增加逾8億元。而2021/22年度小學教育預算開支則為約239億元，與往年相若。

教師培訓加料提高價值觀及操守

教育局列出的8個綱領中，「其他教育服務及資助」在2021/22財政年度的預算開支升幅最高。此綱領於上個財政年度的修訂預算約為9.7億元，有關開支在新財政年度則大增逾3.5億元至約13.2億元。局方於預算案中稱，此綱領開支包括校長與教師培訓，以及推廣國民教育開支。局方亦稱，本個財政年度須特別留意局方會提高新任和現任教師及擬晉升教師的培訓要求，範圍涵蓋教師的專業角色、價值觀及操守，本地、國家和國際層面的教育發展；局方亦會加強校內的《憲法》、《基本法》教育、國歌及國家安全教育。

雖然教育局未有詳細列出有關國安教育及師訓的開支明細。但參考賬目開支詳情，2021/22年度教師訓練預算逾1億元，較2020/21年度修訂預算約6,700萬元大增逾3,000萬元。而負責製作國安官方教材及通識科殺科的課程發展處，2021/22年度亦獲逾3億元預算，較上個年度的修訂預算增加約4,000萬。

教育局局長楊潤雄亦在其Facebook專頁稱，局方於本財政年度預計耗資約600萬元在中小學校園及專上教育層面推廣國安教育。局方亦會撥出一筆過約600萬元的撥款，提高新任和現任教師及擬晉升教師的培訓要求，範圍涵蓋教師的專業角色、價值觀及操守，本地、國家和國際層面的教育發展，以及國民教育和國安教育等。

教育局回覆《蘋果》查詢時未有交代增撥款項用於國安教育的明細，僅稱學校可運用教育局提供的資源，如營辦津貼／擴大的營辦津貼，以及全方位學習津貼等，通過個別科目、跨課程德育和公民教育課題、全方位學習活動等，持續以全校參與模式開展國安教育。局方又稱，會持續提供教師專業發展、教學資源和學生活動（包括内地交流）等，以多元化方式支援學校。

民政局公民教育開支亦增3成

另外，民政事務局預計，在新財政年度用於「青年發展、社會和諧及公民教育」的開支，比2020/21年度的修訂預算增加34%，由5.49億增至7.34億元。文件列明，該項目的宗旨之一是在學校以外推廣公民教育，包括國民教育，局方將在2021/22年度繼續與公民教育委員會緊密合作；又指預算增加主要是由於疫情導致活動減少，而令2020/21年度的基數較小。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！