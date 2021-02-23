【武肺第四波】

【本報訊】本港昨再新增12宗確診，累計10,897宗個案。另有十多宗初步確診個案，當中不少源頭不明，包括一名於旺角帝京酒店餅店擔任兼職售貨員的女子，病發後仍上班。她早於19日取樣本樽檢測，但三日後始有結果，需留醫深切治療部。酒店的聲明則揭露患者「偷步」上班兩日都未能提供陰性檢測報告，因此才停工。

昨新增12宗確診中，11宗屬本地個案，3宗源頭不明。患者分別居住佐敦文苑樓前座、新蒲崗金橋大廈，以及荃灣中心南寧樓。文苑樓患者在荃灣大霸街食肆「火山燒」廚房工作，十多名同事要檢疫。金橋大廈患者無業，但曾到尖沙嘴重慶大廈購物。南寧樓患者在牛頭角創業街的大廈任職電話促銷員，不用面對面接觸顧客。

新增三棟大廈要強制檢測，除文苑樓前座、荃灣中心南寧樓外、還有紅磡崇安街 23 號環海．東岸1C座。

其餘八宗相關個案包括筲箕灣明愛樂義學校一名學生和兩名早前確診個案的密切接觸者，群組累計有三名學生、三名職員及四名染疫者的家人確診，合共十人。

昨亦有十多宗初步陽性個案，包括一名居住沙田、於旺角帝京酒店餅店任兼職售貨員的55歲女子。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，患者15日發燒，翌日仍有上班。17日向私家醫生求醫，19日再到醫管局普通科門診取樣本樽檢測，惟病徵一直未退，22日到威爾斯親王醫院急症室求診，即日要入住深切治療部。

據醫管局總行政經理何婉霞透露，患者19日檢測，但22日深夜始有結果，與當日在威院的檢測結果相同。她解釋近日檢測服務需求大增，醫管局普通科門診上周每日派二萬多至三萬多個樣本樽，前日亦派發1.8萬檢測包，故檢測需時較長。她強調普通科門診的檢測服務是針對沒有病徵但自覺有風險人士，如有病徵應該向私家醫生求醫，安排合適檢測，以免延誤治療。

帝京酒店於fb交代個案時承認，確診者16日及17日曾經該中介人介紹於帝京餅店流動攤位上班，其間體溫測試未有異常。至18日，臨時工中介人未能提供該確診者之陰性檢測報告，患者被拒絕接受安排上班，意味患者未有檢測報告就「偷步」上班。酒店聲稱已暫停與該確診者有密切接觸的同事之職務，並安排同事進行檢測。

選舉處文書主任染疫

農曆新年假期過後，部份個案與拜年有關。一名於九龍灣國際展貿中心13樓任職選舉事務處文書主任的58歲男子初步確診，他17日發病，22日最後上班。病人住薄扶林華貴邨華賢樓，新年期間曾有拜年聚會，涉及十多名親友。

選舉事務處指患者負責選民登記的後勤工作，辦公室並不對外開放。設於該樓層的查詢櫃位及選舉資訊中心會暫停服務直至另行通知。

其他初步確診個案包括居於深水埗福華街唐樓、在太子花墟道18號花店賣花的22歲男職員，他本月2至13日上班，但11日已喉嚨痛。張竹君指暫未見到有很多確診者有到訪花墟的暴露史，相信要稍後才知道花墟是否有發生傳播。

一名居柴灣杏花邨、在清水灣布袋澳海鮮島酒家任兼職司機的63歲男子，負責接載食客往返坑口港鐵站，2月20日最後上班，但同日發燒，即傳染期有上班，其家人亦初步確診。