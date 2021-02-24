前年7.21元朗白衣人襲擊事件，6名被告今在區域法院繼續受審。法官葉佐文繼續就控方的開案陳詞提出多番疑問，不滿控方沒有敍述案發詳情，僅以「發生暴力衝突」、「發生爭執」和「肢體碰撞」等字眼交代；主控周天行在法官追問下交代有關字眼所代表的詳情，法官聽罷揶揄謂：「哦，『發生暴力衝突』六個字原來咁多嘢。」主控又在法官多番追問下，同意當日是白衣人首先動手，黑衣人則以滅火筒及消防喉噴射還擊，葉官聞言反問：「即係黑衣人作出不成功嘅抵抗，白衣人就繼續打？」

案件開審至今已三天，惟仍未傳召證人。法官葉佐文繼續就控方的開案陳詞提出多番疑問。葉官主動詢問控方，開案陳詞中提及元朗站內有「暴力衝突」，究竟是甚麼意思。

主控周天行回應指，雙方互相指罵及擲物。葉官不耐煩地謂：「即係雙方對打？點樣衝突，可唔可以講清楚啲？」葉官又追問控方謂：「邊面打邊面先？」周至此才補充謂是白衣人先動手，用藤條和木棍襲擊黑衣人，黑衣人則用隨手拾起的滅火筒和消防喉噴射還擊。

葉官再問：「咁黑衣人有冇打人？白衣人有冇繼續打？」周指黑衣人沒有，但白衣人有。葉官聞言謂：「即係黑衣人作出不成功嘅抵抗，白衣人就繼續打，可唔可以咁講？」

周補充謂雙方衝突「打下停下」，又指「白衫有停手，但黑衫就繼續聚集喺度」，並謂實情是每當黑衣人出閘，便會被白衣人追打；而當黑衣人走上月台，白衣人又會再追打。葉官聞言揶揄謂：「哦，『發生暴力衝突』六個字原來咁多嘢嘅。」遂要求周在案情中補回相關描述。

官：肢體碰撞，咁係乜先？玩碰碰車呀？

開案陳詞又指，白衣人與黑衣人在元朗站內激烈爭執，爭執瞬即演變為暴力衝突，「衝突正酣之際」，白衣人開始揮動木棍和藤條。

葉官見狀再次批評謂，控方沒交代所謂「衝突」的詳情，直接便跳到白衣人揮棍的部份，並質疑：「呢度啱唔啱㗎，定一話一開始白衣人就打佢哋㗎？」葉官更謂：「『正酣』係乜嚟？對掌定氣功？」葉官隨後說：「而家唔係用倒敍法時空交錯，嗰啲唔係拍片喎，你好似剪咗片咁喎而家。」

葉官亦對控方開案陳詞提及有關7月22日凌晨事件的描述仔細查問，包括書面陳詞僅稱白衣人與黑衣人在英龍圍外「發生爭執」，以及不久後升溫演變成「暴力衝突」，追問控方究竟當中牽涉甚麼動作及事件。周口頭交代指白衣人先是用木棍及長枝條毆打黑衣人，又向黑衣人擲物，雙方並有「肢體碰撞」。

葉官仍未滿足，答謂：「我知，肢體碰撞。咁係乜先？玩碰碰車呀？」控方此時才再補充指，白衣人及黑衣人雙方互有拉扯動作，並互有出拳打對方面部。當中涉及被告鄧懷琛及「飛天南」吳偉南在英龍圍外聯同其他白衣人，與黑衣人發生「爭執和暴力衝突」的部份，控方補充指是白衣人與黑衣人互相拉扯及出拳，而白衣人將雪糕筒及雨傘掟向黑衣人一方。聆訊繼續。

【案件編號：DCCC888/19、11、734/20】

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