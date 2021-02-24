政府宣佈增加私家車牌費和首次登記稅，每年牌費加價近三成，首次登記稅則加約一成半，即時生效。

財政司司長陳茂波今日公佈新一份財政預算案，建議將私家車（包括電動私家車）首次登記稅各稅階的稅率提高百分之十五，牌照費增加百分之三十。政府同步刊憲，即時調整私家車及電動客車的每年牌照費，各個引擎汽缸容量的柴油及汽油私家車均受影響。低於1,500cc的汽油私家車，每年費用由3,929元加至5,074元；1,500cc以上、2,500cc以下由5,794元增加至7,498元；2,500cc至3,500cc由7,664元加至9,929元。柴油車加幅亦約為30%。電動客車牌費亦上調，其他汽車類別則不受影響。

市民若續領於今年6月23日或之前屆滿的私家車或電動客車的車輛牌照，只要於6月23日或之前任何一天遞交續領申請，就可以繼續繳付調整前的每年牌照費。若續領於6月24日或之後屆滿的私家車及電動客車的車輛牌照，或於今日上午11時或之後遞交首次發出或重新發出的私家車或電動客車車輛牌照申請，則須繳付調整後的每年牌照費。

電動私家車「一換一」首次登記稅寬減額上限調整至逾28萬

私家車首次登記稅方面，首15萬應課稅價值，稅率由原本的40%增至46%，其次的15萬由75%加至86%，再次的20萬由100%加至115%，餘額由115%加至132%。

同時，電動私家車「一換一」計劃下的首次登記稅寬減額上限由250,000元調整至287,500元；一般電動私家車的首次登記稅寬減額上限則維持，即97,500元。

運輸署發言人表示，在今日（24日）上午11時前已訂購的私家車，或已由車主安排付運來港自用的私家車，即使並未辦理首次登記，若相關的本地註冊分銷商、註冊進口者或車主向運輸署提交所需證明文件，申請豁免根據新稅率繳付汽車首次登記稅，經運輸署批准後便可按舊稅率繳付有關稅款。

預算案中亦提到運輸署會繼續進行「擠塞徵費」及中環電子道路收費先導計劃研究，以期善用路面空間，紓緩交通擠塞。

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