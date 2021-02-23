【本報訊】前日被納入疫廈的葵涌葵聯邨聯欣樓，臨時檢測站昨晨再為居民採樣，其間一名72歲老翁疑因病困擾跳樓自殺，老翁墮下時擊中在場一輛後備檢測車反彈地上，其間手部打中一名路過女街坊，兩人同需送院，其中老翁證實死亡，事件嚇煞在場人士，檢測站四名職員一度受驚，檢測服務亦暫停個半小時。

擊中街坊 檢測暫停

被列為強檢大廈的聯欣樓，大廈對開設臨時檢測站，過去兩日已為過千居民檢測。昨晨10時許，姓陳（72歲）老翁從高處墮下，跌在聯欣樓對開一輛停泊在後巷的後備檢測車的車頂，當時現場另有一部檢測車。老翁其後反彈地上，當時一名姓曹（46歲）女街坊行過，遭陳的手部打中額頭。

老翁墮地重傷，曹女亦報稱不適，救護員接報趕抵，先後將二人送院搶救，但老翁不治，曹婦雖無大礙，但飽受驚嚇，報稱肚部感到疼痛。警方聯絡到死者妻子，兩人同住上址九年，子女已長大遷出，警員撿獲遺書發現他聲稱因病厭世，由住所單位飛墮而下死亡。事件中，被擊中的檢測車車頂凹陷，之後駛離現場進行維修。

當時有大批市民排隊檢測，不少人目擊事件驚嚇不已，在場四名職員疑受驚過度，須坐在一旁休息，但毋須送院，另一名女子排頭位置，準備上車採樣之際，聽到巨響循聲探看，赫見陳伯墮樓，情緒一度受困擾，但拒絕送院。其間該檢測中心一度暫停運作。

消息稱，當時老翁曾由多名穿生化衣的工作人員在場協助搶救，有人打開雨傘擋太陽。其後有工人清理現場血迹，中午時分重新恢復檢測服務，陸續有居民前來排隊採樣檢測。