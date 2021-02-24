市⺠去年3月在大埔集結，抗議政府將區內診所定為武漢肺炎指定診所。其間一名工程項目經理被指在馬路上指揮示威者用雜物堵路，經審訊後被裁定在公眾地方造成阻礙罪名成立，還柙候判。案件原定今日判刑，辯方求情透露自被告遭扣押後，其患有精神病的胞弟拒絕服藥，家人需要被告，其母今亦到庭，其間不斷飲泣。裁判官黃國輝鑑於被告有悔意且已遭扣柙兩星期，同意再為被告索閱社會服務令報告，並准被告保釋至下月17日判刑。

被告陳思明（38歲）被裁定於去年3月8日在大埔安祥路使用木卡板及膠籃等雜物堵路。

辯方今求情透露，被告母親、胞姊及妻子今均有到庭，她們都很擔心被告。辯方又指，被告的胞弟患有精神病，只有被告能勸服胞弟服藥及看醫生；惟自被告還柙後，胞弟拒絕吃藥，亦不肯跟家人談話。

辯方續指，被告家人其實十分需要被告，且被告對其所作所為已感到十分後悔。被告有穩定工作，亦獲得家人支持，過往18年都奉公守法，本案屬個別事件，被告重犯機會很低，望能判處緩刑。

黃官早前裁決指，警員稱看到被告曾在路旁舉手「疑似指揮」他人堵路，雖然現場影片不清晰，但可見被告左手曾經略為提高後再垂 下，明顯有所動作，終裁定被告罪成，並將被告還柙候判。

【案件編號：FLCC1666/20】

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