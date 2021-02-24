明年是特首換屆選舉，小圈子選委會則在今年底舉行，從特首林鄭月娥在執行國家安全任務的「勇武」，可見成為爭冧莊大熱，但獲全國政協副主席梁振英撐腰的財政司司長陳茂波，至今仍被視為黑馬，觀乎其新一份《預算案》，以象徵「希望」的綠色為主色，又指深明市民這兩年日子不易捱，標榜與大家「同坐一條船」，以有別與林鄭的硬姿態，爭取市民支持，似乎仍在沙圈等候隨時上陣。

陳茂波去年發表的《預算案》使用泥黃色為主題，當時他在結語提到，之所以挑選泥黃色，是相信「香港仍是充滿生機的土壤」。事隔一年，陳改用如「黃加藍」而成、如樹葉般的綠色，指自己「深切感受到經濟差、搵食難的痛」，同時在結語明言：「家之為家，不是因為它完美，而是在於有你與我一起在其中，相互照顧、相互接納、相互支持、相互掂記」，大有拉近與市民距離的感覺。

籲市民給予時間解結

今次《預算案》是選委會年底改選前的一份重頭戲，外界除了關注陳茂波派糖等力度有否受林鄭「打壓」，也關注字裏行間陳茂波有否更上一層樓的含意。政府消息人士指，陳茂波構思預算案主題時，因為見到市民經常批評政府不理解市民之痛，有感而發，故特意寫下「深層次的矛盾不可能瞬間解決，傷口亦需要時間復元」，表明無論結綁得多緊，總有解開的方法，呼籲以時間「給我們解決問題的空間」。

而《預算案》中的「時間」一詞，更有含意，希望給予時間令市民重拾希望，同時花心思改善郊野公園、行山徑、足球場等，據知亦為令香港變成「宜居」城市。

需知道特首選戰戰幔早已拉開，陳茂波透過預算案試圖拉近與市民的距離，與向來口舌招尤的林鄭大相庭逕，更加引人遐想。在北京大舉整肅香港各級選舉制度下，民主派連入閘機也越來越渺茫，在只有建制派對建制派的局面下，非林鄭陣營之人，自然要扭盡六壬爭取表現；林鄭如何還招，尤其惹人注意。

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