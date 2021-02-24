民主黨主席兼南區區議會主席羅健熙去年6月同意將「要求南區警區提供處理精神上無行為能力人士個案資料」的議題，列入7月議程，惟民政事務處派駐區議會的秘書拒絕，會議當日更與南區民政事務專員拉隊離場。羅早前入稟提出司法覆核，指秘書未有履行法定責任，違反《區議會條例》。高等法院今開庭處理覆核許可申請，政府一方指政府有權決定議程，沒有法定責任徴詢區議會。法官聽罷陳詞，押後裁決。

代表申請人羅健熙，答辯人為南區民政事務處高級行政主任葉偉思。羅一方今早陳詞指，案件涉及公眾利益，關乎區議會及秘書的法定職能，影響民生，法庭應受理覆核。

羅一方又稱，政府按照《基本法》有憲制責任在地區事宜上徵詢區議會意見，而《區議會條例》亦列明區議會有責任向政府提供意見，主席有權提出將任何議題納入討論議程。涉事秘書亦有法定責任協助主席，並無酌情權，亦不容左右主席決定；惟葉當日拒絕執行職責，並且沒有將相關會議紀錄及錄音傳閱及上載，違反法定責任。

答辯人一方回應指，申請人錯誤演繹《區議會條例》。按照條例，政府有權、但沒有法定責任必須就個別議題徵詢區議會意見。政府亦有權指示區議會不討論那些議題，區議會依法必須按指示行事。換句話說，政府對區議會議程有最終決定權。

根據申請書，有關議題去年6月由區議員袁嘉蔚提出，稍後秘書處去信羅稱議題不符《區議會條例》和區議會議規，但羅認為身為主席，且問題與當區居民有關，屬地區性，故堅持將議題納入7月2日的會議議程。直至會議當日，出席的南區民政事務專員鄭港涌拉隊離場，葉偉思事後沒有將會議紀錄或討論文件傳閱，亦無上載錄音紀錄。

【案件編號：HCAL1827/20】

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