港澳辦主任夏寶龍表明本港有逼切性需完善選舉制度後，港府隨即向北京交功課，公佈《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，有關修例一旦生效，去年在立會選舉中被選舉主任DQ的4名現任區議員即時被DQ，所有議員亦要宣誓再入閘。離島東涌南區議員王進洋今在Facebook表示，自己將在政府安排宣誓之時辭職，「不希望被區區四萬蚊和虛而不實的議席，綁了我的翼」，揚言辭職後再繼續服務本區。

18區民主派聯絡會議召集人梁國豪早前指，各區民主派不會就區議員宣誓有「綑綁式行動」，今天有區議員表明不會宣誓。在離島區議會東涌南選區擊敗民建聯周浩鼎的王進洋今天在社交平台撰文，表明會在港府安排宣誓之時自行辭職。

他解釋指，「一些珍重而莊嚴的抗爭口號與原則，是能夠超越人類對物慾的追求，在精神上昇華，其中包括『光復香港，時代革命』」他直言：「人生在世，除了政治與功名利碌，浩翰的世界太大，呀洋都不希望被區區四萬蚊和虛而不實的議席，綁了我的翼，令我只在框框內飛得較高，而不是真的向正確方向飛往直前」。

辭職後續留守社區 不放棄從政之路

王表明，即使辭職後，亦會留在本區服務市民，「主打社區大型議題，更不會放棄從政這條路」，又指辭職不代表真理及絕對正確，勉勵同路人不要「責備仍然選擇留守議會的同事，令辭職與否都嘈餐飽」，反應互相給予支持，「令大家振作下去，渡過黎明前最黑暗的夜晚」。

不少網民在其Facebook留言，有人支持、有人稱雖不唔贊成但尊重，也有不少人擔心周浩鼎重奪議席：「可唔可以唔辭職啊，又淪落返去周浩鼎真係想死」、「鼎鼎在偷笑，希望你三思」。

北區區議員袁浩倫拒宣誓：由市民選出為何要效忠政府？

北區區議員袁浩倫亦表明不會宣誓，質疑政制局「輸打贏要」。袁浩倫回覆《蘋果》指，早在政府醞釀、放風會就區議員宣誓修例時，已下定心不會宣誓，他反問，自己的議席既然由香港人選出來，「點解要效忠政府？」

他又指，前年反修例運動開始，港人已對政府累積民怨，惟政府一直未有認真對待，更親手破壞「一國兩制」、「三權分立」等維護港人權益的制度。他表示，辭職後或會在港繼續當社工，或到外國進修音樂、木工等。

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