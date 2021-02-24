新一份《財政預算案》塵埃落定。不少市民批評港府的電子消費券及失業貸款計劃未能實質惠及基層市民與商戶。財政司司長陳茂波出席電視台聯合論壇時承認，本年度《預算案》的紓民困力度相比去年「無疑係細咗啲」。他續稱，分期派發消費券的構思是參考外國經驗，聲言設立限期有助刺激經濟，又稱失業貸款目的是提供多一個選項協助市民紓困，不等於排除其他援助措施。

被批不如新加坡 陳反指港府已盡力

財政司司長陳茂波在電視台聯合論壇開場白中，承認港府在龐大財赤及外圍環境經濟壓力下，今年《預算案》的紓民困力度相比去年「無疑係細咗啲」 ，但期望市民諒解港府須保留一定實力，並相信本港經濟下半年起會逐步好轉。

對於外界有批評指今年紓困措施太審慎、保守，不如新加坡早前宣佈的紓困措施。陳則表示兩地的社經制度不同，加上香港過去兩年也「經歷唔容易嘅日子」，認為不能直接比較兩地政策，並指港府已力所能及。他又指，若不計算政府發行綠色債券的收益，庫房儲備未來將跌至5,000多億元，故港府有必要審慎理財。

消費券參考外國經驗 指會「慳住使」

多間傳媒於論壇上均質疑電子消費券能否實際惠及市民及本地商戶。陳茂波指，將5,000元電子消費券以每月1,000元的形式分期發放，此構想有參考外國經驗。他續指，外國經驗顯示，為消費券設立限期，對經濟的刺激力更大，但港府會研究在消費券限期屆滿前發訊息提醒市民。他又稱，理解疫情或令海外港人過去一年未必能返港，會與入境處商討合資格領取消費券的港人準則。

對於電子消息券如何惠及小商戶或不設電子支付的排檔，陳表示，會讓市民可使用多於一個的電子支付平台，並以八達通為例指現時不少市民及商戶也會使用作交易方式；當局也已找持牌電子支付商討詳情，包括如何避免讓市民使用消費券作海外消費，並考慮協助小商戶安裝有關裝置。陳今日未有交代措施預計所涉的行政費用，僅指當局會「慳住使」。至於電子消費券至暑期才派發會否太遲，陳則指疫情若未完全受控，對提振經濟的作用亦不大。

否認失業貸款是「阿茂整餅」

有傳媒問及港府設立失業貸款是否「阿茂整餅」，陳表示如市民如期歸還貸款，政府會退還利息，措施的目的是提供多一個選項協助市民紓困，這不等於港府排除其他援助措施。

今日港府宣佈上調印花稅後，市場隨即出現反應，今日港股亦大跌。不過陳聲言今日亞洲區其他股市亦出現回落，認為屬正常股市波動，外界不應以港股一、兩天升跌表現來掛鈎政策。他又乘機讚揚中國經濟是未來全球經濟火車頭，調高前已考慮港股市場的競爭力與獨特性，並指不少地區會於股票市場收取增值稅，但香港沒有。

外界又批評政府宣佈增加牌照登記費是「搵車主開刀」，陳回應批評時指，是次加價是30年來首次，「計返通脹都唔止」。他又稱，車輛過多、道路擠塞問題長遠而言需要解決，認為增加首次登記稅短期內確能抑制車輛增長。

被問特首選舉︰大家而家係一條心

今日論壇陳亦被問及其對近日政治風波及競逐下屆特首的看法。陳回答時語速明顯較慢，指目前政府團隊在行政長官領導下全力抗疫，「大家而家係一條心」；又稱香港過去數十年來出現多次信心危機，但均能一一化解，期望社會能暫時「將一啲分歧擱置」。

有線電視今日則引述電影《表姐，你好嘢！》的對白，詢問陳未來港府會否考慮要求市民領取社會福前須宣誓效忠，陳則表示「呢個推論離譜咗啲」，但當他回應「是否愛共產黨」時，陳僅稱他尊重並擁護《憲法》及《基本法》。

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