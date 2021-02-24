政府壓縮經常開支，但律政司新一個年度的開支預算卻獲增加近3成。新一份《財政預算案》顯示，律政司於2021/22年度的預計開支為25.06億，較上個年度的修訂預算上升29.4%，當中以刑事檢控的開支最多，預算達10.97億元，較去年的修訂預算上升32%，佔整體逾4成。

律政司5個主要工作範疇中，除了憲制及政策事務的預算減少12%，減至1.44億元外，其餘均有增加。當中以民事法律方面的預算增幅最多，達9.40億元，較去年修訂預算增加39.3%；其次增幅最多的是國際法律方面，整體增加3,980萬元至1.50億元，較去年的修訂預算上升36.1%，而法律草擬方面的預算則為1.76億元，升幅11.4%。

人手編制大改動 一般部門開支等預算增加

人手編制方面，律政司內的非首長級職位會減少11個至1408個，而首長級職位則會增加3個至100個。律政司指，本年度民事法律科以及法律草擬科的職位分別淨減少4個，刑事檢控科、民事法律科，及國際法律科則均有職位空缺需要填補。一般部門開支及推廣香港爭議解決服務等其他費用的預算均有所上升，但律政司未有具體解釋原因。

2020年區域法院定罪率上升

不計被告認罪的個案，去年經審訊後被定罪的定罪率於裁判法院及原訟法庭均較2019年下跌，分別由54.6%下降至52.4%、及由60.7%下降至56.3%，只有在區域法院的定罪率則由67.4%上升至70.5%。

執法機關諮詢回覆下跌

服務表現方面，去年有82.3％來自執法機關的諮詢可獲律政司在指定限期內回覆，較2019年的91.2%少，律政司解釋主要是因為公眾秩序活動產生的工作量持續增加，及相關案件涉及的事實和法律問題越來越複雜。

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