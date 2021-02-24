財政司司長陳茂波今天公佈新一份預算案，雖然預算案「既減糖又加稅」，但建制派仍然讚多於彈。有建制中人指，今次他們「好口」，非西環order，因陳茂波在特首林鄭月娥愛將羅致光反對設失業援助金下，依然「排除萬難」搞失業人士貸款，加上結語一句「結無論綁得多緊，總有解開的方法」，令人覺得他是有心人──有心選特首，也對政黨有心，但會否支持「黃加藍變綠」的陳茂波選特首，言之尚早。

沒有驚喜的預算案，各大建制政黨都有收穫，自由黨主張的5,000消費券全盤獲採用，政府亦聽民建聯意見撥出10億元資助舊樓渠管檢修，新民黨、經民聯亦有嘢落袋，可以說人人有份，永不落空，被視為特首黑馬嘅陳茂波總算冇偏幫，在立法會讀畢預算案，更獲在席不少建制派拍枱支持，公眾席亦傳來不少掌聲。

多於一個建制中人指，預算案見到陳茂波的「功勞」，特別於林鄭及勞福局局長羅致光極力反對設失業援助金下，陳依然願為失業人士提供8萬蚊的貸款，向建制派交差，可謂用心良苦。

打和諧牌 較林鄭「硬蹦蹦」更易入口

而不同政黨中人都指，預算案有句「結無論綁得多緊，總有解開的方法」，又指「同坐一條船」，覺得陳茂波有心解結；而當中大打和諧牌，比起林鄭「硬蹦蹦」的《施政報告》更易入口，又讚陳茂波在官場中人緣最好。

在選委會坐擁不少票的建制政黨有讚無彈，哪陳茂波若出戰是否會獲押注？有建制中人直指，示好只不過口頭上投陳茂波一票，最重要仍然是贏得北京歡心。事實上未到最後關頭，也未知鹿死誰手，當年梁唐之爭，又怎會有人估到最後由梁振英跑出？故此今日咁好口，都是為了留一線，日後好相見。

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