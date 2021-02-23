離東京奧運開幕已沒半年，早已亮起來的紅燈變更深！東京奧組委會長，前首相森喜朗由於歧視發言受了輿論全面批判而請辭。他立馬推薦日本職業足球J聯盟創辦人川淵三郎為自己的後任。但他這推薦不經過組委商討，加上森喜朗83歲，川淵84歲，輿論又批判為密室指名與老老接班，故森喜朗要垂簾聽政之野望落了空。18日最後出爐之人選是奧運擔當大臣，橋本聖子。她原來是速度滑冰與腳踏車的國家代表，參加了七次奧運而獲得一枚銅牌。退役後由於森喜朗的邀請，1995年選上了日本參議院議員，已有25年政壇經歷。

朝日電視台女播音員出身的丸川珠代接替了橋本的奧運擔當大臣原職。再加主辦城市的東京都知事小池百合子，奧運三要職都成了女性。現在回顧森喜朗之歧視女性發言，日本政府正在推動女性之社會進出，鼓勵官方機構增加女性幹部。森喜朗在組委評委結束後的記者會上，說出了一句「體育有關的組織有了女董事，開會時間就長起來，要控制開會時間」。其實日本不少老百姓，特別是男性，在心裏同意他這發言。

中國人有過夢想，洋樓中菜日本老婆。洋樓結實、中菜好吃、日本老婆聽話——是美滿生活的一個理想。日本戰敗後出了一句俗話，戰敗後變強大的就是女性與呢絨襪子。日本戰敗導致了婦女解放，自此日本婦女終於進出政壇、財經界等過去的男人天下。日本女性做事比男人精緻而周到，日本各大公司現在卻傷腦筋，因他們招新生開筆試，前幾名都有被女性佔領。但女性還有男性做不到的任務，即對人類之貢獻。故在筆試壓倒男生的她們進公司沒多久後就要結婚生子，不少女性做媽後不願意回公司來。被錄取的優秀女性往往背叛一輩子做好夥伴的公司「願望」。

日本俗話又說，「三個女人聚會就吵死人」。日本婦女被解放前，只能做家庭婦女。她們老公上班之後，在公共水井邊洗衣服與食材等邊聊聊。這就叫水井邊會議，就意味着婦女愛聊天，開會時間往往會變長一些。但是在政治正確覆蓋全天下的現在，聰明人根本不會與不敢在別人面前講這些指出婦女特點的話，除了森喜朗外。

島根縣知事表態透露地方盤算

話要回到東京奧運，橋本、丸川與小池三人到底能否辦得到東京奧運呢？橋本與丸川都是森喜朗的師妹，森喜朗要垂簾聽政的野望似乎獲得成功。但小池卻是森喜朗的死對頭，這三個摩登女人根本談不攏！加上這三人都缺少政商界經驗。戰敗後首次在參眾議院選舉選上的婦女們都是在男尊女卑封建社會裏一直從事婦女運動的女老黃忠，但她們三人分別出身體育選手與女主播，可說是花瓶議員而已，根本比不上老前輩們。裝着政治正確的日本輿論在表面上支持這次人事調動，但有心有眼的輿論底流根本不歡迎，也不看好奧運前景。因這三人早晚得面對跑不掉的重大問題——奧運中止！

日本政府還要維持一都兩府七縣之緊急事態宣言。雖新冠肺炎疫情同去年底比起來，緩解了一些，但重症病例一向不減，首都圈根本缺少病床。第二輪疫苗上周運到日本，但數量根本不夠。政府優先安排給醫療人員與長者，普通老百姓打疫苗還得等到4、5月。東京奧運開幕之7月23日前沒法普及疫苗給日本全體國民。加上擬在奧運結束後的8月份辦的老東京廟會由於疫情早已統統取消，其前面的奧運怎能開？日本各種民調還顯示八成以上都不歡迎與不支持奧運如期開幕。

島根縣知事丸山達也表態已到時候得研究火炬接力之中止，同時明顯地反對東京奧運如期開展。這是全國47個地方政府首長首次公開反對奧運的。奧組委原擬火炬接力3月25日自東日本大地震災區福島縣開始，而島根縣擬在5月15、16兩天舉行。

島根縣是山陰地區之小縣，疫情極輕，目前一個死亡者都沒有的唯一縣。但東京為首的首都圈、大阪為首的近畿地方疫情沒法控制，在這樣的狀況下舉行火炬接力導致縣內疫情爆發，丸山是擔心這點而那樣表態的。有些媒體推測因島根縣由於疫情受了巨大經濟損失，打出這硬牌而尋找中央對地方的資助。不管如何，島根縣知事這次表態並不是一個小縣的問題，全國地方都面臨一模一樣的煩惱。島根縣知事準備在一個月之內經中央政府談判而下最後結論。一個月之後就是火炬接力開幕前夕。如火炬接力不能如期開幕，深深影響到奧運開幕，也許導致奧運中止。

毛澤東曾經講過農村包圍城市。山陰小縣之島根縣點起來的星星之火可否燎到大城市之界限？能否辦奧運？關鍵時期已開始了！

甘粕代三

日本資深媒體人