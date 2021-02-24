武漢肺炎疫情下，令市民更關注大廈渠管衛生。《財政預算案》提出預留10億元，資助超過3,000幢差餉租值不高的老舊樓宇進行大廈公共渠管維修及提升工程。政府消息人士指，項目與市建局合作，有關資助主要涉及樓齡達40年或以上、整年租值較低的樓宇，按樓宇更新大行動的標準，17/18年度應課差餉租值為12萬4千元至16萬2千元以下的樓宇均合資格，初步預計此類大廈現時約有9,700幢，當局預計今年年底前可開展300大廈的工程，目標在五至六年內完成3,000座大廈的工程。

不設經濟審查 料覆蓋8成工程費

消息人士稱，資助不設經濟審查，預計可覆蓋約8成工程費，按大廈的單位數目計算，由20個至200個單位的樓宇，資助上限約由12萬元至100萬元不等。若大廈設有業主立案法團，業主完成工程後可自行向市建局申請資助。

若業主拒支付費用或會被釘契

而針對「三無」大廈，屋宇署會進行巡查，評估渠務風險比較高的大廈，屋宇署會向相關大廈發出渠管修葺令，若業主未能自行進行工程，屋宇署會自行進行工程後再向大廈業主收取費用，業主須自行向市建局申請資助。而現時屋宇署已向500幢大廈發出渠管修葺令。

政府消息人士指，若屋宇處在發出相關命令後，並完成工程，業主拒絕向當局支付費用，大廈有可能被釘契。

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