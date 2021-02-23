【本報訊】港澳辦主任夏寶龍前日表明要由中央出手，閹割香港選舉制度，特首林鄭月娥昨出席行會前，再為北京未有按《基本法》修改選舉方式辯護，聲稱由中央層面解決香港政治體制，與她任內能否創造條件進行政改「冇乜直接關係」，反指因大部份問題存在已久，中央出手是「撥亂反正、正本清源」。有民主派指北京根本想在港建立一個可操控選舉方式，「包裝一個實則是委任的制度」。

林鄭昨否認因她未能為政改創造有利條件，導致中央親自出手，反指香港社會每次碰到比較有爭議性議題，均產生鼓吹仇視中央及港府言論，包括2003年23條立法、推動國民教育、「非法」佔中、旺角「暴亂」及修例事件等，令她與中央政府都十分擔心，故北京「為咗讓情況唔可以惡化到令一國兩制難以貫徹落實落去，係需要由中央層面去解決呢個問題」，又指北京是「有呢個嘅勇氣、呢種嘅決心，去撥亂反正、正本清源」。

梁家傑：肉隨砧板上

當被問到早前因參加去年民主派初選遭警方以國安法拘捕的50多名民主派人士，以及有支聯會背景人士日後能否參選，林鄭拒正面回應，只稱政府對於「愛國者」的要求，已在《基本法》104條向公職人員提出，並指政府很快會就宣誓和違反誓言的法律後果進行立法，社會屆時就會知道「乜係效忠、乜係擁護」，堅稱市民仍然有選舉權及被選權。

公民黨主席兼資深大律師梁家傑認為，夏寶龍的說法反映北京欲在港建立一個「可被操控的選舉方式，去包裝一個實則是委任的制度」，將不符合「愛國者標準」的政治人士，排拒於政治體制外，質疑北京未來預料「以愛國者嘅標籤，嚟容許中央嘅行政權力去決定，究竟誰可參選、制度如何」。

梁指，夏昨日的說法與《基本法》第45及68條訂明，給予港人循序漸進普選的承諾有很大分別，現要待下月兩會召開，觀察北京有何動作，坦言民主派日後的參政空間，只會「肉隨砧板上」。