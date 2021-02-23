【本報訊】香港機場2018年增設自助登機閘口，具備人臉辨識功能。據最新的「私隱政策聲明」，機管局可能會向第三方服務供應商提供旅客個人資料。條款亦列明在「適用法例准許或規定下」，機管局可能在「有需要時就保障航空及機場保安目的」，向香港政府當局披露旅客的個人資料。

鬼祟修改條款

自由亞洲電台報道，機管局今年1月偷偷修改了自助登機閘口的私隱政策聲明條款。比對2019年6月的舊版本，新版本的乘客私隱度明顯被降低。舊版條文列明，除非事先得到乘客同意，否則機管局不會向第三方提供個人資料。即使向第三方轉移資料，亦屬匿名資料，第三方無法辨識乘客身份。

然而，新版本不僅列明獲機管局委聘的第三方服務供應商，可獲機管局提供個人資料，「乘客同意條款」以及「只提供匿名資料」的條文亦被刪去。另外舊版條文亦標明，使用個人資料目的，只包括核實乘客進入機場禁區權利及作統計及分析用途。新版本就新增用途，包括「保障航空及機場保安」，惟未詳解「保安」意思。

報道引述資訊科技界選委黃浩華指出，當局刪除「匿名資料」條文，令人生疑。銀行或網絡公司都會收集未有匿名化的個人資料，只限內部溝通或客戶聯絡，但自動閘口的供應商，按道理毋須再與乘客聯絡。

報道引述機管局稱，局方採取嚴格措施確保數據安全，資料會加密處理，儲存位於機場的伺服器，而非雲端伺服器或外部服務供應商的系統。